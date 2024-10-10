Zorlu Töre’nin tedavisi sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin Kolan Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre, babası Zorlu Töre’ye anjiyo yapılıp yapılmayacağının henüz netleşmediğini belirtti.

TAK muhabirine babası Zorlu Töre’nin son durumu hakkında bilgi veren Tuygun Töre, Kolan Hastanesi doktorlarıyla, babasının açık kalp ameliyatını gerçekleştiren doktorların istişare içinde olduklarını ve gün içinde ne yapılacağına karar vereceklerini kaydetti.

Tuygun Töre, babasına anjiyo yapılmayacak olsa bile, hastaneden çıkabilecek durumda olmadığını, doktorların istirahatine devam etmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.