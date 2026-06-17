Akova Avcılar Birliği Genel Kurulu 30 Haziran’da Yapılıyor
Akova Avcılar Birliği’nin Olağan Genel Kurulu, 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Gündemi:
- Açılış
- Saygı Duruşu
- Divan Heyetinin Oluşturulması
- Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
- Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
- Başkan Seçimi
- Yeni Yönetim Kurulunun Belirlenmesi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
Tüm üyelerin genel kurula katılım göstermeleri önemle rica olunur.
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