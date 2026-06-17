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Arıklı: DP ile seçimlerin ekim ayında yapılması konusunda aynı görüşteyiz

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Başbakan Ünal Üstel’in 6 aralık tarihinde yerel ve genel seçimin birlikte yapılması için meclisteki “Hodri meydan” çıkışı sonrası Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Arıklı: DP ile seçimlerin ekim ayında yapılması konusunda aynı görüşteyiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçimlerin ekim ayında yapılması konusunda Demokrat Parti ile aynı görüşü paylaştıklarını açıkladı.

Kanal T ekranlarında katıldığı programda konuşan Arıklı, seçim tarihi konusunda koalisyon ortakları arasında farklı görüşler bulunduğunu belirterek, YDP ve DP'nin ekim ayında seçim yapılmasını desteklediğini söyledi.

Arıklı, "Ulusal Birlik Partisi her iki seçimin birlikte yapılmasını istiyor. Biz ekim ayında yapılmasına uygun görüyoruz. Demokrat Parti de bizimle aynı fikirde" ifadelerini kullandı.

UBP'nin yerel seçimler ile genel seçimlerin aralık ayında birlikte yapılması yönündeki ısrarını sürdürmesi halinde bazı şartları bulunduğunu kaydeden Arıklı, daha önce kamuoyuna açıkladıkları dört maddelik önerinin DP ile ortaklaştığı noktalar olduğunu dile getirdi.

"Bu dört madde de Demokrat Parti ile hemfikiriz" diyen Arıklı, UBP'nin söz konusu önerilere nasıl yaklaşacağının yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini ifade etti.

Arıklı, seçimlerin gecikmeden yapılması gerektiğini savunarak, "Sandık bir an evvel halkın önüne gelsin ve bir an evvel halkın iradesine başvuralım. 2027 bütçesini yeni meclisin ve yeni hükümetin yapmasına zemin hazırlayalım" dedi.

YDP'nin seçim sisteminde değişiklik yapılması yönündeki önerilerini yineleyen Arıklı, karma oyun kaldırılması veya kolaylaştırılması, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi, siyasi ittifaklara imkan tanınması ve seçim barajının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

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