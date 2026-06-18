Arıklı: Siyasetçiler şamar oğlanı değil

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden siyasetçilere yönelik yapılan küfür ve hakaretlere tepki gösterdi.

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerden biri olduğunu belirten Arıklı, çevresinde düşüncelerini açıkça ifade eden ve doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen biri olarak tanındığını ifade etti.

Kendisiyle ilgili yapılan haberlerin altına, konuyla ilgisi olsun ya da olmasın çok sayıda küfür ve hakaret içerikli yorum yapıldığını öne süren Arıklı, internet gazetelerinin dikkat çekici başlıklar kullanarak daha fazla etkileşim elde etmeye çalıştığını savundu.

Toplumun bir kesiminin haberlerin içeriğini okumadan yalnızca başlıklara bakarak yorum yaptığını belirten Arıklı, “Bana ve diğer siyasetçilere yapılan yorumların yüzde 70’i küfür ve hakarettir” dedi.

Bilişim Suçları Yasası’nın bir türlü Meclis’ten geçirilemediğini ifade eden Arıklı, bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının her geçen gün daha da cesaretlendiğini ve hakaret içerikli paylaşımlarını artırdığını ileri sürdü.

Birçok siyasetçinin bu tür yorumlara maruz kalmamak için sosyal medyadan uzak durduğunu kaydeden Arıklı, kendisinin ise hakaret içeren yorumları çoğunlukla okumadığını, okuduklarına ise cevap verdiğini belirtti.

Bu tavrı nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Arıklı, siyasetçilerin küfür ve hakaret karşısında sessiz kalmasının beklendiğini ancak bunu “halk dalkavukluğu” olarak gördüğünü ifade etti.

Arıklı, “Tanımadığım birisi bana ve aileme küfür edecek, bunun adı da eleştiri olacak; ben de siyasetçiyim diye susacağım. Hadi canım siz de” ifadelerini kullandı.

Hristiyanlıkta “sağ yanağa tokat atılınca diğer yanağın çevrilmesinin” tavsiye edildiğini, İslamiyet’te ise “kısasa kısas” anlayışının bulunduğunu dile getiren Arıklı, “Birisi bize tokat atmaya kalkarsa, yumruğu yemeyi göze almalıdır” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı