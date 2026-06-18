  • BIST 14632.61
  • Altın 6373.89
  • Dolar 46.4426
  • Euro 53.2737
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Arıklı: Siyasetçiler şamar oğlanı değil

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden siyasetçilere yönelik yapılan küfür ve hakaretlere tepki gösterdi.
Arıklı: Siyasetçiler şamar oğlanı değil

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerden biri olduğunu belirten Arıklı, çevresinde düşüncelerini açıkça ifade eden ve doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen biri olarak tanındığını ifade etti.

Kendisiyle ilgili yapılan haberlerin altına, konuyla ilgisi olsun ya da olmasın çok sayıda küfür ve hakaret içerikli yorum yapıldığını öne süren Arıklı, internet gazetelerinin dikkat çekici başlıklar kullanarak daha fazla etkileşim elde etmeye çalıştığını savundu.

Toplumun bir kesiminin haberlerin içeriğini okumadan yalnızca başlıklara bakarak yorum yaptığını belirten Arıklı, “Bana ve diğer siyasetçilere yapılan yorumların yüzde 70’i küfür ve hakarettir” dedi.

Bilişim Suçları Yasası’nın bir türlü Meclis’ten geçirilemediğini ifade eden Arıklı, bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının her geçen gün daha da cesaretlendiğini ve hakaret içerikli paylaşımlarını artırdığını ileri sürdü.

Birçok siyasetçinin bu tür yorumlara maruz kalmamak için sosyal medyadan uzak durduğunu kaydeden Arıklı, kendisinin ise hakaret içeren yorumları çoğunlukla okumadığını, okuduklarına ise cevap verdiğini belirtti.

Bu tavrı nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Arıklı, siyasetçilerin küfür ve hakaret karşısında sessiz kalmasının beklendiğini ancak bunu “halk dalkavukluğu” olarak gördüğünü ifade etti.

Arıklı, “Tanımadığım birisi bana ve aileme küfür edecek, bunun adı da eleştiri olacak; ben de siyasetçiyim diye susacağım. Hadi canım siz de” ifadelerini kullandı.

Hristiyanlıkta “sağ yanağa tokat atılınca diğer yanağın çevrilmesinin” tavsiye edildiğini, İslamiyet’te ise “kısasa kısas” anlayışının bulunduğunu dile getiren Arıklı, “Birisi bize tokat atmaya kalkarsa, yumruğu yemeyi göze almalıdır” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Turist Kadına Kâbus Gibi Gece17 Haziran 2026 Çarşamba 20:26
  • KTEZO: Düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor17 Haziran 2026 Çarşamba 20:04
  • Mukaveleli erbaş ve er alımı başvurularında son gün yarın17 Haziran 2026 Çarşamba 20:02
  • Atatürk Öğretmen Akademisi yasa tasarısı komitede onaylandı17 Haziran 2026 Çarşamba 19:58
  • Denktaş, TAM Parti’nin ekonomi programının anlatılacağı video serisine başladıklarını duyurdu17 Haziran 2026 Çarşamba 18:18
  • Erkut Şahali: Hükümet ortakları seçim tarihi üzerinden birbirine meydan okuyor17 Haziran 2026 Çarşamba 18:14
  • CTP, Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti17 Haziran 2026 Çarşamba 18:09
  • Akova Avcılar Birliği Genel Kurulu 30 Haziran’da Yapılıyor17 Haziran 2026 Çarşamba 17:22
  • Mukaveleli erbaş ve er alımı başvurularında son gün yarın17 Haziran 2026 Çarşamba 16:15
  • KTEZO: Düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor17 Haziran 2026 Çarşamba 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti