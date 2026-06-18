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Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor

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Çatalköy-Esentepe Belediyesi, personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarını sürdürüyor.
Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor

Bu kapsamda, Belediye Bayındırlık ve İmar Şubesi personeline yönelik “Vatandaş Deneyimi ve İletişim” konulu eğitim programı Olive Tree Hotel’de gerçekleştirildi. Saat 09.00 ile 13.00 arasında düzenlenen eğitime belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim, iletişim ve kurumsal gelişim alanında uzman Pınar Gündal tarafından verildi. Programda vatandaş odaklı hizmet anlayışı, etkili iletişim teknikleri, empati, sorun çözme becerileri, kurumsal temsil ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik yöntemler ele alındı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan temas halinde bulunan personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen eğitimlerle hizmet kalitesini daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

 

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