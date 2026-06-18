Çavuşoğlu: Gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesine önem veriyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde 24 Şubat-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Öğretici Ustalık Kursu ve Eğiticilerin Eğitim Kursu’nun sertifika törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda yer alan törende yaptığı konuşmada Nazım Çavuşoğlu, bakanlık olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında verilen eğitimleri güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ülkedeki yabancı iş gücüne dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bir ülkenin ayakta kalabilmesi için, refahı için o ülkenin ihtiyaç duyduğu bütün iş kollarını o ülkenin insanlarının yapması gerektiğine inanmaktayız.” dedi. Bu düşünceyle yaşam boyu eğitim merkezleri, sürekli eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları, çıraklık eğitimi ile mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Çavuşoğlu, gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Klasik lise anlayışıyla yetişen birçok gencin çalışma hayatına atıldığında yalnızca kamuda istihdamı hedeflediğini belirten Çavuşoğlu, bu anlayışı değiştirmek amacıyla meslek liseleri, çıraklık sistemi ve sürekli eğitim merkezlerini geliştirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, kursların hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçen daire yöneticilerine, eğitmenlere ve çalışanlara, mesleklerini daha kurumsal ve daha sorumlu bir şekilde icra etmek amacıyla kurslara katılanlara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, yıllardır ortaya koydukları vizyon sayesinde çalışma hayatında sertifikalı ve kurumsal bir yapının giderek yaygınlaştığını söyledi. Her çalışanın görevlerini, yasal sorumluluklarını ve mesleki standartlarını bilmesinin ülkeyi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağına inandıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu uğurda inanarak çalışıyoruz, inanarak konuşuyoruz ve işimizi de aynı inançla yapıyoruz.” dedi.

Törende Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.