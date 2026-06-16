Çeler: CTP, DP, YDP ve bağımsız vekiller destek verirse erken seçim tarihi Meclis'ten geçer

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal T’de Pınar Gözek’in hazırlayıp sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşın siyasetçilerle arasındaki mesafenin kapanmasını istediğini belirten Çeler, toplumun samimiyete ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çeler, çarşı ve pazar ziyaretlerinde bunu açık şekilde gördüklerini ifade ederek, “Vatandaşlar siyasetçilerle aralarındaki uçurumun kapanmasını istiyor. Siyasilerin bir vatandaş olduğunu hatırlamasını, nereden geldiğini unutmamasını istiyor. Biz nereden geldiğimizi bilen ve nereye geri döneceğimizi de bilen insanlarız” dedi.

"DP, YDP VE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİNİN DESTEK VERMESİ HALİNDE ERKEN SEÇİM TARİHİ MECLİS'TEN GEÇER"

TDP’nin seçimlere samimi ve alanında uzman isimlerle hazırlandığını kaydeden Çeler, aday belirleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılması yönündeki tartışmaları değerlendiren Çeler, hükümetin yaklaşımını eleştirdi. Demokrasinin pazarlık konusu yapılamayacağını ifade eden Çeler, Başbakan Ünal Üstel’in seçimlerin birlikte yapılmasına yönelik önerisinin demokratik kaygılardan değil siyasi hesaplardan kaynaklandığını söyledi. Hükümetin toplumdaki değişim talebini göremediğini belirten Çeler, seçimlerin geciktirilmesi yerine bir an önce sandığın kurulması gerektiğini kaydetti.

Çeler, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ve bağımsız milletvekillerinin destek vermesi halinde erken seçim tarihinin Meclis’ten geçirilebileceğini de ifade etti.

"TMK KONUSUNDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili son gelişmelere de değinen Çeler, Rum tarafının yıllardır komisyonun etkisini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu söyledi. Komisyonun daha hızlı ve etkin çalışabilmesi için hazırlanan yasal düzenlemelerin hala Meclis gündemine getirilmediğini belirten Çeler, bürokratik engellerin kaldırılması ve komisyona daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini kaydetti. Hükümetin bu konuda gerekli adımları atmadığını ifade eden Çeler, gecikmenin ilerleyen dönemde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ, SAĞLIK VE GENÇLERİN GÖÇ ETMESİ"

Yaptıkları anketlerde halkın en büyük sorununun ekonomi olduğunu gördüklerini belirten Çeler, alım gücündeki düşüşün toplumun tüm kesimlerini etkilediğini söyledi. Ekonominin ardından sağlık alanındaki sorunların geldiğini kaydeden Çeler, gençlerin ülkeden göç etme eğiliminin de ciddi bir problem haline dönüştüğünü ifade etti. Vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çeler, vergi oranlarının düşürülerek daha geniş bir tabana yayılması ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Toplanan kaynakların sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda kullanılmasının önemine işaret eden Çeler, TDP’nin genel sağlık sigortası sistemini hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtti.

Genel sağlık sigortasının yalnızca sağlık hizmetlerini iyileştirmeyeceğini, aynı zamanda kayıt dışılıkla mücadelede de önemli bir araç olacağını ifade eden Çeler, “Kayıtlı olmayan bir kişinin sistemden yararlanamaması, kayıt dışılığı azaltacaktır” dedi. Devlet hastanelerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, yoğunluk yaşanan alanlarda vatandaşların özel sağlık hizmetlerinden de yararlanabilmesini sağlayacak bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"GENÇLERİN ÜLKEDE KALMASINI SAĞLAYCAK YENİ POLİTİKALAR GLEİŞTİRİLMELİ"

Gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Çeler, özellikle teknoloji ve dijital ekonomi alanlarında yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci’nin hazırladığı projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Çeler, oyun geliştirme, yazılım ve dijital üretim alanlarında faaliyet gösterecek gençlere teşvikler verilmesi gerektiğini söyledi. Genç girişimcilere belirli sürelerle vergi muafiyetleri sağlanabileceğini belirten Çeler, devletin bu süreçte hem destekleyici hem de denetleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Teknoloji ve bilişim alanlarının artık stratejik sektörler haline geldiğini ifade eden Çeler, gelecekte teknoloji odaklı yeni kurumsal yapıların oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"MUHACARET AFLARI KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYOR"

Çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, muhaceret aflarının kalıcı çözüm üretmediğini belirtti. Çalışma izni yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerle getirmeyenler arasında haksız rekabet oluştuğunu ifade eden Çeler, afların bu adaletsizliği daha da büyüttüğünü söyledi. Çalışma izinsiz çalışan kişilerin sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmadığını hatırlatan Çeler, bunun hem kamu maliyesine hem de sosyal güvenlik sistemine zarar verdiğini kaydetti. Geçmişte Çalışma Bakanlığı görevinde bulundukları dönemde denetimleri artırdıklarını anımsatan Çeler, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma izinleri ve sosyal sigorta alanlarında önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi. “Denetim olmayan yerde kuralsızlık büyür” diyen Çeler, kayıt dışılığın önüne geçmek için düzenli ve kararlı denetimlerin şart olduğunu vurguladı.

"TDP ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TOPLUMUN DEĞİŞİM TALEBİNE KARŞILIK VERECEL POLİTİKALARI PAYLAŞACAK"

Siyasette güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Çeler, bunun yolunun vatandaşın sandıkta bilinçli tercihler yapmasından geçtiğini söyledi. Vatandaşların oy verirken kimin kazanacağına değil, kimin iş yapabileceğine bakması gerektiğini ifade eden Çeler, “İnandığınız insanlara ve projelere oy verin. Bu ülkenin değişimi vatandaşın elindedir” dedi. TDP’nin seçimlere güçlü bir program ve hazırlıklı kadrolarla gireceğini belirten Çeler, toplumun değişim talebine karşılık verecek politikaları önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.