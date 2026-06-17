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SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

CTP, Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’de faaliyet gösteren Yeşil Sol Partisi heyetini kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, güncel siyasi gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
CTP, Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros ile Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca eşlik etti. Yeşil Sol Partisi heyetinde ise DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, parti eşsözcüleri ve MYK üyeleri yer aldı.

Ziyaret, iki partinin daha sık işbirliği yapması konusunda gösterilen iyi niyet ve kararlılık ifadeleriyle son buldu.

 

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