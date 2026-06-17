CTP, Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros ile Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca eşlik etti. Yeşil Sol Partisi heyetinde ise DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, parti eşsözcüleri ve MYK üyeleri yer aldı.

Ziyaret, iki partinin daha sık işbirliği yapması konusunda gösterilen iyi niyet ve kararlılık ifadeleriyle son buldu.