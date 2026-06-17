Denktaş, TAM Parti’nin ekonomi programının anlatılacağı video serisine başladıklarını duyurdu

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugünden itibaren haftada iki kez partinin ekonomi programının anlatılacağı bir video serisine başladıklarını duyurdu.

Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, hayatı ucuzlatmanın yollarından kamu maliyesine, narenciyeden hayvancılığa kadar ele alınacak konuları, alanında uzman kişiler ve paydaşlarla bir araya gelerek hazırladıklarını ifade etti.

İlk iş olarak nüfus sayımı yapacaklarını belirten Denktaş, nüfus sayımına hazırlanırken, gerçek bir muhaceret affının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Denktaş, “Kasaya para toplamak için değil. Cüzi bir rakamla, ülkemizde yaşamakta olan her ferdin, kendini kayıt altına aldırması hedefi ile hareket edilecektir. Ceza sisteminin de son bulması, bu yasa ile hayata geçirilecektir” dedi.

Nüfus sayımında yasaya rağmen, kişi kendini kayıt altına aldırmamışsa, yine saklanmışsa, sayım sonrasında kayıt dışı olduğunun tespit edilmesi halinde, hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın ailesi ile birlikte sınır dışı edileceğini belirten Denktaş, hedeflerinin, sayımın tüm sonuçlarının kamuoyunun bilgisine, şeffaf bir şekilde ve sürekli olarak aktarılması olduğunu ifade etti. Denktaş, her yurttaşın online bir ortamda bu bilgilere erişebileceğini dile getirdi.

Bir sonraki videoda, hayat pahalılığına yönelik atılacak adımları açıklayacağını kaydeden Denktaş, video serisinin amacını şöyle özetledi:

“Bu video serisindeki amaç; diğer partilerin yaptığı gibi, enkaz edebiyatından medet ummak değildir. Geleceğe yönelik planlarımızı anlatırken; geçmiş dönemin yolsuzluk ve usulsüzlükleri üzerinden siyasi jandarmalık yaparak boğulmak yerine, bu tür olayları yargıya havale ederek, her sorunla ilgili somut projelerimizi sizlere aktarmaktır.”

Hedeflerinin, her açıdan yaşanabilir bir KKTC’nin yolunu açmak olduğunu ifade eden Denktaş, “sistemsizlikten kurtulup, çağdaş bir sistem içerisinde” yaşanabileceğini belirtti. Denktaş, “Kim gelirse gelsin bir şey değişmez” ezberini bozmak istediklerini kaydetti.