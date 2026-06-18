Dışişleri Bakanlığı: AP’nin Türkiye Raporundaki Kıbrıs Bölümlerini Reddediyoruz

Açıklamada, raporun Kıbrıs meselesine ilişkin bölümlerinin Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesine yönelik taraflı ve gerçeklerden kopuk yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilerek, Türkiye’ye yönelik “mesnetsiz ithamlar” ile Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını, egemen iradesini ve Ada’daki mevcut gerçekleri yok sayan değerlendirmelerin bütünüyle reddedildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, raporda Kıbrıs Türk halkının yalnızca “adanın meşru bir topluluğu” olarak tanımlanması ve Türkiye’ye Kıbrıslı Türklere “siyasi alan açması” yönünde çağrıda bulunulmasının, halkın demokratik iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve kendi geleceğini tayin etme hakkını görmezden geldiğini kaydetti.

Açıklamada, KKTC’nin kurumlarıyla, demokratik yapısıyla ve halkının özgür iradesiyle varlığını sürdüren egemen ve bağımsız bir devlet olduğu vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu’nun federasyon temelindeki anlaşma modelini tek seçenek olarak dayatmayı sürdürmesinin Ada’daki siyasi ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş bir müzakere modelinin yeniden gündeme getirilmesinin anlaşma arayışlarına katkı sunmaktan uzak olduğu ifade edildi.

Kalıcı ve adil bir anlaşmanın ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, raporda Akyar, Pile ve Maraş’a ilişkin iddialar ile mülkiyet, kayıp şahıslar, kültürel miras meseleleri, ara bölge ihlalleri ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığına ilişkin değerlendirmelerin de taraflı ve gerçek dışı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’na yeni bir Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması yönünde yapılan çağrının da yersiz olduğu belirtilerek, Avrupa Birliği’nin tarafsız bir aktör sıfatıyla bir anlaşmaya katkı sağlayabileceği iddiasının inandırıcılıktan uzak olduğu ve AB müdahalesinin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılacağı yönünde verdiği taahhütleri yerine getirmediğini, buna karşılık Rum tarafının tutumunu ödüllendirdiğini ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği ilişkileri engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, Avrupa Birliği kurumları, GKRY’den yana tek taraflı siyasi yaklaşımlar yerine Ada’daki mevcut gerçekleri esas alan, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına, egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösteren yapıcı ve dengeli bir yaklaşım benimsemeye davet edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, KKTC’nin Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve dayanışma içinde halkının egemenliğini, güvenliğini ve refahını korumaya devam edeceği, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi yönündeki mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.