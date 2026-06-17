Erkut Şahali: Hükümet ortakları seçim tarihi üzerinden birbirine meydan okuyor

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hükümet ortaklarının seçim tarihini belirlerken ülkenin değil, kendi siyasi geleceklerinin hesabını yaptığını savundu.

“SEÇİM DEĞİL, EN AZ ZARARLA KURTULMANIN HESABINI YAPIYORLAR”

BRT’de yayımlanan Gündem 12 programında konuşan Erkut Şahali, CTP’nin gecikmiş bir seçimin yapılması için mücadele verdiğini belirterek, hükümet ortaklarının ise seçimden en az zararla çıkabilecekleri tarihi belirlemeye çalıştığını söyledi.

Şahali, “Biz geç kaldığımız seçimi yapmak için uğraşıyoruz. Hükümet ortakları ise kemdilerinin en az zararla kurtulacakları zamanı belirlemeye çalışıyorlar. Hükümetin küçük ortaklarının bugün en azından kamuoyuna verdikleri mesajı biz daha önceden biliyorduk. Hem kendi ifadelerinden, hem bize söylediklerinden Ekim ayına çok da sıcak baktıklarını görüyorduk. Çünkü onlarda çok farkındalar ki bu hükümet ve özellikle UBP’nin tutumu kendilerini hesaplarından çok daha büyük zarara uğratıyor. Bu zarardan biran önce kurtulmak için can atıyorlar tahmin ediyorum” dedi.

“Hükümet ortakları aslında birbirlerine meydan okuyor, siyasi oyunlar oynuyor” diyen Şahali, amaçlarının seçimde uğrayacakları kayıpların etkisini azaltmak olduğunu savundu.

Şahali, “DP ve YDP sandıklar kurulduğu gün Meclis’e girebilmek için ecel teri dökecekler. O nedenle şuan bulundukları yeri korumaktan öteye bir kaygıları yok aslında. Ve bu yeri korurken de olabildiğince kamu kaynağı istismar edilsin. Varsın çok ciddi toplumsal kayıplar yaşansın. Ama biz parlamento dışı kalmayalım. Meclis grubumuz bizim beklentilerimizi aşan bir şekilde küçülmesin ve varlığımızı bir biçimde devam ettirelim hesabı üzerinden hareket ediyorlar” diye konuştu.

“DP VE YDP’NİN KAYGISI MEVCUT KONUMLARINI KORUMAK”

Şahali, DP ve YDP’nin olası bir seçimde Meclis’te temsil edilmek için yoğun mücadele vereceğini ileri sürerek, bu partilerin temel hedefinin mevcut siyasi konumlarını korumak olduğunu söyledi.

Kamu kaynaklarının istismar edildiğini iddia eden Şahali, hükümet ortaklarının toplumsal kayıpları göz ardı ederek siyasi varlıklarını sürdürmeye odaklandığını savundu.

Hükümet ortaklarının zaman zaman farklı açıklamalar yaptığını ancak sonunda aynı noktada buluştuklarını belirten Şahali, “hükümet ortakları biraraya geldikleri zaman aynı şeyi düşünür hale geldiklerini ilk kez görmediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bugün hükümet ortakları belki görüşecekler belki birbirlerine el ense çekecekler. Ama günün sonunda aynı zararlı fikirler etrafında bütünleşecekler. Ve bize yine de yapay da olsa tek vücüt görüntüsü verecekler” dedi.

“UBP NE İSTİYORSA O OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Seçim tarihinin belirlenmesinde asıl belirleyici gücün UBP olduğunu ifade eden Şahali, “UBP hükümetin kurucu partisidir. Küçük ortakları da peşinden sürüklüyor. O nedenle UBP ne istiyorsa o olacak gibi duruyor” dedi.