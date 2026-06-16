Gazimağusa’da araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 15 Haziran saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen kontrolde, şüpheli görülen D.U.'nun (E-52) kullanımındaki araçta arama yapıldı.
Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası, ucu yanık sigara ve makas emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaleburnu’nda ruhsatsız alkollü içki satışı tespit edildi
Kaleburnu’nda faaliyet gösteren bir lokalde yapılan denetimde, geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki satışı yapıldığı belirlendi.
Polis ekipleri tarafından 15 Haziran saat 13.30 sıralarında Kaleburnu’nda faaliyet gösteren bir lokalde gerçekleştirilen denetimde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.
Lokal işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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