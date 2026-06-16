  • BIST 14471.14
  • Altın 6457.55
  • Dolar 46.2946
  • Euro 53.7267
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı, 3 gün trafiğe kapalı

» »
Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nda Acapulco kavşağı ile taş ocakları bölgesi arasındaki kesim, yol çalışmaları nedeniyle 19 Haziran 15.00–22 Haziran 07.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı, 3 gün trafiğe kapalı

KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımı devam eden Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı (taş ocakları bölgesi) arasındaki kesimin yol çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yollar, 19 Haziran Cuma saat 15.00 ile 22 Haziran Pazartesi saat 07.00 arasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin yolun kapalı güzergâhını kullanmamaları istendi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İncirli: 2027’de yepyeni bir yönetim olacak16 Haziran 2026 Salı 08:55
  • 3 milyon TL'lik büyük ikramiye "61382" numaralı bilete isabet etti16 Haziran 2026 Salı 08:43
  • "Siyasi Partiler Konseyi" bugün toplanıyor16 Haziran 2026 Salı 08:41
  • Gazeteci Bilbay Eminoğlu hayatını kaybetti16 Haziran 2026 Salı 08:38
  • Kanunsuz silah taşıyan sanıklara 1 ve 2 yıl hapis15 Haziran 2026 Pazartesi 14:04
  • Üstel: Hodri meydan, iki seçimi de bir arada yapalım15 Haziran 2026 Pazartesi 14:03
  • Yaz yağmuru en çok nereye düştü14 Haziran 2026 Pazar 11:53
  • Karneler yarın dağıtılıyor: 57 bin 514 öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline çıkacak14 Haziran 2026 Pazar 11:48
  • İncirli: Sektörlerin önünü açacak politikaları hayata geçireceğiz14 Haziran 2026 Pazar 11:43
  • Seçimler 6 Aralık'ta olması yönünde UBP'de görüş birliği14 Haziran 2026 Pazar 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti