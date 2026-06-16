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Girne’de iki ayrı trafik kazası: Alkollü sürücü tutuklandı, bir yaya yaralandı

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Girne-Değirmenlik ana yolu ile Girne kent merkezinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir yaya yaralanırken, alkollü araç kullanan bir sürücü ile yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.
Girne’de iki ayrı trafik kazası: Alkollü sürücü tutuklandı, bir yaya yaralandı

Girne bölgesinde 16 Haziran'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki araç sürücüsü tutuklandı.

İlk kaza, saat 00.15 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde meydana geldi. G.Ö. (E-45), 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SG 923 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun solunda bulunan su hendeğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza ise saat 14.30 sıralarında Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. E.K. (E-19), yönetimindeki VR 807 plakalı panelvan araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya D.P'ye (E-27) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan D.P., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü E.K. tutuklanırken, her iki kazayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

 

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