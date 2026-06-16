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Girne’de inşaatta iş kazası: 19 yaşındaki işçi yaralandı

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Girne’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 19 yaşındaki Hasan Demir, merdivenden malzeme taşırken düşerek yaralandı. Sol ayağında kırık tespit edilen Demir, hastanede müşahede altına alındı.
Girne’de inşaatta iş kazası: 19 yaşındaki işçi yaralandı

Girne’de yapımı süren bir inşaatta çalışan Hasan Demir (E-19), 16 Haziran saat 11.30 sıralarında merdivenden aşağıya malzeme taşıdığı sırada ayağının takılması sonucu yaklaşık 1,75 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralanan Demir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede sol ayağında kırık tespit edilen Demir, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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