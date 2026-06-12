Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduğu düşünülen bir şahıs ile yanında bulunan kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Girne’de Öykü Sokak üzerinde şüpheli görülen A.H.T. (26) ve S.K. (26) ekipler tarafından durdurularak arandı.

Yapılan aramada, A.H.T.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak her iki şahıs da tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.