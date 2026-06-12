  • BIST 14086.49
  • Altın 6282.52
  • Dolar 46.254
  • Euro 53.6403
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

» »
Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduğu düşünülen bir şahıs ile yanında bulunan kişi tutuklandı.
Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Girne’de Öykü Sokak üzerinde şüpheli görülen A.H.T. (26) ve S.K. (26) ekipler tarafından durdurularak arandı.

Yapılan aramada, A.H.T.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak her iki şahıs da tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Diyabet Derneği'nden endoktrin uzmanı isteği12 Haziran 2026 Cuma 10:40
  • Hristodulidis: Avrupa Konseyi’nin TMK kararını memnuniyetle karşılıyoruz12 Haziran 2026 Cuma 10:37
  • Lapta’da elektrik kesintisi12 Haziran 2026 Cuma 10:37
  • "Yangın sezonunun en riskli dönemine girildi, ülkede hâlâ yangın helikopteri yok"11 Haziran 2026 Perşembe 23:03
  • KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri” düzenledi11 Haziran 2026 Perşembe 16:59
  • Pile’deki arazi satışı suç örgütüyle ilgili soruşturmaya dönüştü11 Haziran 2026 Perşembe 16:26
  • KTTB’den yetkililere çağrı: Halk sağlığı için plaj ve havuz güvenliği derhâl sağlanmalı11 Haziran 2026 Perşembe 16:23
  • Harmancı: "Adaylığım başka partilerin kararlarına bağlı değil"11 Haziran 2026 Perşembe 16:07
  • Zeki Çeler: TDP kendi kimliğiyle seçime girecek, hedef ülkeyi yönetmektir11 Haziran 2026 Perşembe 12:39
  • Narko Güç Operasyonu’nda 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi11 Haziran 2026 Perşembe 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti