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Gönendere’de ani ölüm... 79 yaşında hayatını kaybetti

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Gönendere’de ikamet eden 79 yaşındaki Meziyet İlgililer, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirleneceği bildirildi.
Gönendere’de ani ölüm... 79 yaşında hayatını kaybetti

Gönendere’de sakin Meziyet İlgililer (K-79), 15 Haziran'da saat 09.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Yapılan otopside ise ölüm sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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