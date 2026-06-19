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Gümrük cezasını ödemeden yurt dışına çıktı, dönüşünde tutuklandı

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Ercan Havalimanı’nda ülkeye girişte bavulundaki elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan şahıs, cezayı yasal sürede ödemeden yurt dışına çıkmasının ardından KKTC’ye dönüşünde tutuklandı.
Gümrük cezasını ödemeden yurt dışına çıktı, dönüşünde tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan İ.A. (E-44)’nın tasarrufunda bulunan bavul içerisindeki muhtelif elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmediği gerekçesiyle kendisine para cezası kesildi.

Şahsın, söz konusu para cezasını yasal süre içerisinde ödemeden yurt dışına çıkış yapması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, İ.A. 16 Haziran 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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