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Haspolat'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Zanlıya 8 Gün Tutukluluk

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarıyla ilgili tutuklanan O.Y., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Haspolat'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Zanlıya 8 Gün Tutukluluk

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 13 Haziran tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Haspolat’ta O.Y.’ye ait ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, yatak odasında gerçekleştirilen aramada yatak şiltesinin altında bulunan tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 17 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunduğunu belirtti. Aynı odada masa altında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan iki adet öğütücü (kraşer) tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, ev içerisinde yapılan aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 milimetre çapında boş mermi kovanı bulunduğunu, bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi kapaklı bir bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul siyah renk 7.65 milimetrelik tabancanın ele geçirilerek emare alındığını aktardı.

Soruşturma kapsamında O.Y.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mahkemeden daha önce 3 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirten polis, bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, tabancanın ise balistik incelemeye gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde silah ile uyuşturucu maddeleri Haspolat’ta eski gece kulüplerinin yakınındaki boş bir arazide, bir ağacın altında bulunan çanta içerisinde bulduğunu iddia ettiğini açıkladı. Bu beyanın araştırılacağını, ayrıca analiz ve balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini belirten polis, soruşturmanın selameti açısından 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, O.Y.’nin soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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