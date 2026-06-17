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Hükümet ortakları seçim tarihini konuşacak

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Koalisyon ortakları seçim tarihini belirlemek için bugün masaya oturuyor. . Hükümet kulislerinde seçim tarihine ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor
Hükümet ortakları seçim tarihini konuşacak

Koalisyon ortakları, erken seçim tarihini belirlemek amacıyla bugün kritik bir toplantıda bir araya geliyor. Hükümet kulislerinde seçim tarihine ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtilirken, genel seçim ile yerel seçimlerin aynı gün yapılıp yapılmayacağı konusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre, YDP ve DP genel seçimin ekim ayında yapılmasından yana tavır ortaya koyarken, UBP ise genel seçim ile yerel seçimlerin aynı gün gerçekleştirilmesinde ısrar ediyor.

Koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bugünkü toplantının uzun ve zorlu geçmesi beklenirken, toplantıdan çıkacak kararın ülkenin siyasi gündemine yön vermesi öngörülüyor.

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