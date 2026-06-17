Kazakistan’dan KŞK’ya ilk mali katkı: 10 bin dolar bağışta bulundu

Kazakistan Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ilk kez 10 bin dolar bağışta bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 10 bin dolar bağışta bulundu. Bu Kazakistan’ın, KŞK’ya yaptığı ilk mali katkı olarak kayıtlara geçti.

KŞK’dan yapılan yazılı açıklamada, ilk mali katkısından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti’ne teşekkür edildi. 12 Haziran tarihinde gönderilen bu bağışın, Komite’nin 2026 yılında kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, KŞK’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararında yer alan bir mekanizma kurulması çağrısının ardından, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında varılan bir anlaşmayla, Nisan 1981’de Birleşmiş Milletler himayesinde kurulduğu hatırlatıldı.

TOPLAM 1069 KİŞİ KİMLİKLENDİRİLDİ

Açıklamada, Kıbrıs’taki kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iadesine ilişkin KŞK Projesinin, 2006 yılında aktif olarak işlev kazandığı ve Avrupa Birliği’nin, projenin ana mali destekçisi olmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1069 kişinin kimliklendirildiği ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek, ailelerine teslim edildiği de belirtildi.

Açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.