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KTEZO: Düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor

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KTEZO ile Vakıflar Bankası iş birliğinde hayata geçirilen yıllık yüzde 2,9 faizli Euro bazlı esnaf kredisi uygulaması sürüyor.
KTEZO: Düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile K. Vakıflar Bankası iş birliğinde mikro, küçük ve orta boy işletmelere yönelik başlatılan düşük faizli kredi uygulamasının devam ettiği bildirildi.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, yıllık yüzde 2,9 faizli Euro bazlı esnaf kredisi uygulamasının, Oda üyelerinin ödediği üyelik aidatlarıyla sübvanse edildiği belirtildi. Açıklamada, kredinin faizinin yüzde 3,2’lik kısmının Oda tarafından karşılandığı, uygulama sayesinde toplam 3 milyon Euro’luk kaynağın esnaf ve zanaatkâra dağıtılmış olacağı ifade edildi.

Açıklamada, düşük faizli kredi uygulamasının, enflasyona bağlı olarak artan pahalılık ve daralan ekonominin yükünü taşıyan esnaf ve zanaatkârın bir süre daha nefes almasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Söz konusu kredinin, bir sivil toplum örgütünün kamu bankasıyla iş birliği ve dayanışma içerisinde başarılı uygulamalar gerçekleştirebileceğinin bir örneği olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Oda’nın daralan ekonomi nedeniyle yatırımlarını yavaşlattığı ve esnafın yarattığı kaynağı yeniden esnafa aktarma yoluna gittiği vurgulandı.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, konuyla ilgili açıklamasında, “Düşük faizli kredi uygulamasını pek çok alanda başardığımız dayanışma örneklerinden bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Çıraklık okullarımızdan üretim ve pazarlama kooperatiflerine kadar pek çok alanda dayanışma örneği gösteren Odamız, kredi alanında da Vakıflar Bankası’yla birlikte bir ilki başlattığı için onur duymaktadır” dedi.

Ardıç, “Bu çerçevede Vakıflar Bankamıza ve çalışanlarına da uygun maliyetlerle kaynak kullandırdıkları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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