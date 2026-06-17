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KTEZO: Düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Vakıflar Bankası ile iş birliğin içerisinde, mikro, küçük, orta boy işletmelere yönelik düşük faizli kredi uygulamasının devam ettiğini hatırlattı.
KTEZO: Düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada yıllık, yüzde 2,9 faizli euro bazlı esnaf kredi uygulamasının, Oda’nın üyelik aidatlarıyla karşılandığı kaydedildi. Kredi faizinin yüzde 3,2’sinin Oda tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, kredi uygulaması sayesinde üç milyon euroluk bir kaynağın esnaf ve zanaatkârlara dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, düşük faizli kredi uygulamasının enflasyona bağlı artan pahalılık ve daralan ekonomi nedeniyle esnaf ve zanaatkârın yükünü hafifletmeyi amaçladığı kaydedildi.

-İş birliği ve dayanışma örneği

Oda, bu uygulamayı bir sivil toplum örgütünün bir kamu bankasıyla iş birliği ve dayanışma içerisinde yapabileceği örnek uygulamalardan biri olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Açıklamada KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

“Düşük faizli kredi uygulamasını, Oda’nın pek çok alanda başardığı dayanışma örneklerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Çıraklık okullarımızdan üretim ve pazarlama kooperatiflerine kadar pek çok alanda dayanışma örneği gösteren odamız kredi alanında da vakıflar bankasıyla birlikte bir ilki başlattığı için onur duymaktadır.”

 

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