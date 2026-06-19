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Mağusa Spor Derneği Masterleri Kosova Yolcusu

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Mağusa Spor Derneği Master futbol takım Kosova’da düzenlenecek olan uluslalararası dostluk kupasına katılıyor.
Mağusa Spor Derneği Masterleri Kosova Yolcusu

FCV Lumbardhı Uluslalarası Dostluk Kupası Prizren 2026 (Futbol Veteranları Turnuvası) turnuvasına katılacak olan Mağusa Spor Derneği Master futbol takımı 19 Haziran Cuma (yarın) adadan ayrılıyor. 20-21 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan FCV Lumbardhı Uluslalarası Dostluk Kupası Prizren 2026 (Futbol Veteranları Turnuvası) turnuvasına ev sahibi Kosova FCV Lumbardhı, Kosova Veteran Milli takımı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Mağusa Spor Derneği Futbol Master takımı katılıyor.

“Spor Bizi Birleştiri”

Kososva’da düzenlenecek olan FCV Lumbardhı Uluslalarası Dostluk Kupası Prizren 2026 (Futbol Veteranları Turnuvası) turnuvası “Spor Bizi birleştiri” çok anlamlı bir sloganı ile gerçekleştirilecek organizasyonda 4 takımı mücadele edecek. FCV Lumbardhı Uluslalarası Dostluk Kupası Prizren 2026 (Futbol Veteranları Turnuvası) turnuvası “Perparım Thaçı” stadyumda (Prizren) karşılaşmalar oynanacak. Mağusa Spor Derneği Master futbol takım bu önemli ve anlamı organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için iddialı bir şekilde  turnuvaya katılıyor. 19 Haziran Cuma (yarın) adadan ayrılacak Mağusa Spor Derneği kafilesinde kafile başkanlığını Osman Nalbantoğlu’nu yapacağı kafilede 34 kişi bulunuyor. FCV Lumbardhı Uluslalarası Dostluk Kupası Prizren 2026 (Futbol Veteranları Turnuvası) turnuvasına katılacak olan Mağusa Spor Derneği Master futbol takımı 23 Haziran Salı akşamı adaya dönecek.

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