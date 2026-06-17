Mukaveleli erbaş ve er alımı başvurularında son gün yarın

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, 150 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 162 mukaveleli erbaş ve er istihdam edilecek. Başvurular, yarın mesai bitimine kadar 08.30-16.30 saatleri arasında kabul edilecek.

Adayların, mucahit.gov.ct.tr adresinden temin edecekleri iş başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (Boğazköy) müracaat etmeleri gerekiyor.

Kadın kontenjanında ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik yapılabileceği belirtilen GKK açıklamasında, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile sınav yeri ve tarihine ilişkin ayrıntılı bilgilerin aynı internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.