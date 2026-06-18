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Sağlık Bakanlığı’ndan sahte randevu sitesi uyarısı

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Sağlık Bakanlığı, “kktcsaglikrandevu.com” sitesinin resmi randevu sistemiyle bağlantısı olmadığını belirterek vatandaşları bu platformu kullanmamaları konusunda uyardı. Bakanlık, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan sahte randevu sitesi uyarısı

Sağlık Bakanlığı, “kktcsaglikrandevu.com” adlı internet sitesinin Bakanlığın resmi randevu sistemiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu internet sitesinin Sağlık Bakanlığı’nın resmi randevu sistemiyle ve devlet hastanelerinden randevu alınmasına yönelik resmi uygulamalarla ilişkili olmadığı vurgulandı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Bakanlık, devlet hastanelerine ilişkin işlemlerde randevu almak amacıyla bu sitenin kullanılmamasını ve söz konusu platform üzerinden herhangi bir işlem yapılmamasını istedi.

Açıklamada, konunun Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, ilgili internet sitesiyle ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini belirterek, kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

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