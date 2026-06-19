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Savaşan: İki seçimin birlikte yapılması daha efektif olur

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, son dönemde siyasetin en çok tartışılan başlıklarından biri olan genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı tarihte yapılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Savaşan: İki seçimin birlikte yapılması daha efektif olur

Kıbrıs TV'de katıldığı programda konuşan Savaşan, UBP'nin henüz nihai kararını vermediğini ancak parti organlarında yapılan değerlendirmelerde iki seçimin birlikte yapılmasının avantajlarının ayrıntılı şekilde ele alındığını söyledi.

Savaşan, mevcut takvime göre yerel seçimlerin Aralık ayının ilk pazarında, milletvekilliği genel seçimlerinin ise Ocak ayında yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, bir ay içinde iki ayrı seçim yapılmasının hem vatandaş hem de kamu yönetimi açısından çeşitli sorunlar yaratabileceğini ifade etti.

UBP olarak önce milletvekili grubunda, ardından Merkez Yönetim Kurulu'nda ve bölge toplantılarında konuyu kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlatan Savaşan, "İnsanları bir ay içinde iki kez sandığa götürmek yerine tek seferde seçime gitmenin daha doğru olup olmayacağını tartışıyoruz" dedi.

Savaşan, iki seçimin aynı gün yapılmasının seçime katılımı artırabileceğini savunarak, vatandaşların demokratik iradelerinin daha güçlü şekilde sandığa yansıyacağını söyledi. Ayrı ayrı yapılacak seçimlerin ise iki farklı seçim yasakları dönemi yaratacağını, bunun da kamu hizmetlerinde aksamalara neden olabileceğini kaydetti.

Maliyet unsuruna da dikkat çeken Savaşan, seçimlerin birleştirilmesi halinde devletin, siyasi partilerin ve adayların yapacağı harcamaların azalacağını belirtti. "İki ayrı seçim yerine tek seçim yapılması kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin gündeme getirdiği "oy verme ve sayım süreçlerinin uzayacağı" yönündeki eleştirilere de yanıt veren Savaşan, gerekli düzenlemelerin planlandığını söyledi. Sandık sayılarının ve görevli personel sayısının artırılmasının değerlendirildiğini ifade eden Savaşan, bu nedenle seçmenlerin oy kullanma süreçlerinde ciddi bir sorun yaşanmayacağını savundu.

UBP'nin değerlendirmelerini büyük ölçüde tamamladığını belirten Savaşan, bundan sonraki aşamada hükümet ortakları olan Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile görüşmeler yapılacağını söyledi. Nihai kararın hükümet ortaklarının ortak değerlendirmesi sonucunda şekilleneceğini ifade eden Savaşan, konunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti.

Kendi görüşünü de paylaşan Savaşan, iki seçimin aynı gün yapılmasının daha doğru olacağı kanaatini taşıdığını belirterek, "İnsanların iki pazarını seçime ayırmamasını sağlayacak, katılımı artıracak ve maliyetleri azaltacaktır. Bu nedenle iki seçimin birlikte yapılmasının daha efektif olacağını düşünüyorum" dedi.

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