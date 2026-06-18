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Son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı

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Ülkede, geçen hafta 52 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı.
Son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı

Polis Genel Müdürlüğü’nün 8-14 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede 52 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 10’u yaralanmayla ve 42’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 17, dikkatsiz sürüş 12, kavşakta durmamak 9, yakın takip 6 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 3 milyon 112 bin 45 TL olarak belirlenirken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 14, Gazimağusa 12, Girne 20, Güzelyurt 4, İskele 2”

-Denetimlerde 19 bin 866 araç sürücüsü kontrol edildi…15 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 19 bin 866 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen 3 bin 275 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 329 araç trafikten men edildi ve 15 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 1086, tehlikeli sürüş 32, dikkatsiz sürüş 38, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 366, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 21, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 73, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 22, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 92, trafik levha ve işaretlerine uymamak 215, trafik ışıklarına uymamak 8, muayenesiz araç kullanmak 148, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 94, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 41, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 31, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 30, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 13, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 54 ve 911 diğer trafik suçları.”

 

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