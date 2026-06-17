Taşkent’te Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Saat 13.50 sıralarında meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri ortaklaşa müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye araçları, arazözler, YAMA ve YİM araçları, dronlar ile su tankerleri kullanıldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın saat 14.10 sıralarında kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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