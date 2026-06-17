Turist Kadına Kâbus Gibi Gece

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun ve Ciddi Darp” meselesiyle ilgili tutuklanan M.K., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru İsmet Yeşildal, olayın 13 Haziran tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldiğini anlattı.

Polis, M.K.’nin sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden tanıştığı ve görüşmek üzere olay yerine gelen, ülkede turist statüsünde bulunan 29 yaşındaki bir kadının başına muhtemelen sert bir cisimle vurduğunu, kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra omzunda asılı bulunan yaklaşık 1000 TL değerindeki kahverengi Louis Vuitton marka çantayı, çanta içerisindeki 5 bin TL nakit parayı, 15 bin TL değerindeki beyaz renk iPhone 11 cep telefonunu, 5 bin TL değerindeki pembe renk kadın parfümünü ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını alarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Müştekinin hastaneye kaldırıldığını ve kendine geldikten sonra polise şikâyetçi olduğunu belirten polis, başlatılan soruşturma sonucunda zanlının tespit edildiğini ve polise giderek teslim olduğunu aktardı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramalarda çalınan emarelere rastlanmadığını ancak mahkemeden alınan 3 günlük ek tutukluluk süresi içerisinde zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve emarelerin yerini gösterdiğini söyledi.

Çalınan eşyaların büyük bölümünün Lefkoşa’da boş bir arazide bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis ayrıca, M.K.’nin daha önce 12 Mart 2025 tarihinde mülke tecavüz ve 2 Mayıs 2026 tarihinde ise 16 yaşından küçük bir çocuğun cinsel istismarı suçlarından teminata bağlandığını ifade etti.

İki ayrı davada teminat altında bulunmasına rağmen yeniden suç işlediğini belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.K.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.