Üstel: UBP sahaya çıktığında karşısında kimse duramaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi.

Yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde birlik, beraberlik ve güçlü örgüt yapısı vurgusu yapan Üstel, UBP’nin seçimlerden bir kez daha zaferle çıkacağını vurguladı:



Konuşmasında önlerinde yerel ve genel seçimler olmak üzere iki önemli seçim bulunduğunu belirten Üstel, her iki seçimden de zaferle çıkmanın ülkenin siyasi istikrarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi, “Ulusal Birlik Partisi bugün olduğu gibi yarın da iktidarda olacaktır. Belediye başkan adaylarımız da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” dedi.

Buluşmadaki coşkuya dikkat çeken Üstel, “Gözlerinizdeki inancı görüyorum. Hep birlikte sahaya çıkacağız. UBP sahaya çıktığında karşısında kimse duramaz. Yerel seçimlerde de genel seçimlerde de zafer yine bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.

SAVAŞAN: BİRLİK VE BERABERLİK MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilatların ortaya koyduğu birlik ve beraberlik anlayışının motivasyonu artırdığını söyledi.

Savaşan, UBP’nin ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiğini belirterek, ülkeye hizmete kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

BEROVA: HALKIN YANINDA OLMAYA VE HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Maliye Bakanı Özdemir Berova, UBP’nin ülkenin en büyük ve en köklü siyasi partisi olduğunu hatırlatarak,

son dört yılda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen hükümetin halkın yanında olmaya devam ettiğini belirtti. Berova, halk için hizmet üretmeyi sürdürdüklerini ve vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

KUTLU EVREN: BİZ BİRİZ, BİRLİKTEYİZ, TEK YÜREĞİZ

UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren, teşkilatlar ve partililerle omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

Evren, UBP’nin birlik ve beraberliğin adresi olduğunu vurgulayarak, partiyi daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Evren; “Biz biriz, birlikteyiz, tek yüreğiz” ifadelerini kullandı.

HASAN KÜÇÜK: MESELE KKTC VE UBP İSE GERİSİ TEFERRUATTIR

Girne Milletvekili Hasan Küçük ise konuşmasında, UBP’nin güçlü bir gelecek hedefiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Küçük, “Mesele KKTC ve UBP ise gerisi teferruattır” dedi.

ALİŞAN ŞAN: BU RUH PARTİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK

UBP Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, partililerin heyecanı, inancı ve dayanışmasının kendilerine güç verdiğini söyledi.

Şan, parti içerisindeki birlik ruhunun UBP’yi daha da ileriye taşıyacağını belirterek, seçim sürecinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

NECDET NUMAN: TÜM TEŞKİLATLARIMIZLA SAHAYA İNİYORUZ

Toplantıda konuşan UBP Girne Seçim Komitesi Başkanı Necdet Numan ise UBP’nin her seçim döneminde ortaya koyduğu çalışma azmiyle bu seçimlerden de başarıyla çıkacağını ifade ederek, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüteceğini söyledi.

İLKAY KAMİL: BİRİZ, BERABERİZ...

Eski Bakan İlkay Kamil de seçim dönemlerinin UBP’de her zaman ayrı bir heyecan yarattığını belirtti.

Kamil, partinin başarısının birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade ederek, bu süreçte tüm partililerin ortak hedef etrafında kenetlendiğini söyledi.