Üstel: Yılmaz, 1 Temmuz’da gelecek, Eylül-Ekim aylarında doğal gaz boruları döşenecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 1 Temmuz’da Kıbrıs’a geleceğini belirten Başbakan Ünal Üstel, bu ziyarette ilgili protokolün imzalanacağını söyledi. Üstel, Eylül-Ekim aylarında boruların döşenmesine şahitlik edileceğini ve projenin resmen başlayacağını ifade etti. En geç 2029 yılına kadar projenin tamamlanmasının beklendiğini de kaydetti.

Programda hükümetin kuruluş sürecini hatırlatan Üstel, göreve pandemi sonrasında geldiklerini ve küresel istikrarsızlığa rağmen ülke içinde siyasi istikrar sağladıklarını, bu sayede hem ekonomi hem de Cumhuriyet Meclisi’nde düzenin tesis edildiğini ve hükümetin 5’inci yılına girdiğini söyledi.

2013 ile 2020 yılları arasında 7 hükümetin geçirebildiği yasadan daha fazla yasa geçirdiklerini vurgulayan Üstel, “Ne yaptı bu hükümet?” sorularına da yanıt vererek, “Ne bu hükümetin yaptığını başka bir hükümet yaptı ne de bu istikrarı başka bir hükümet sağlayabildi” ifadelerini kullandı.

Enerjide yeni bir yapılandırmaya gidileceğini belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile enterkonnekte sistem ve yeşil enerji çalışmaları çerçevesinde protokollerin sağlandığını, fizibilite raporlarının hazırlandığını ifade etti. Avrupa Birliği’nin projenin ilerlemesi için onayının beklendiğini söyleyen Üstel, bağlantılı bir sistem olduğu için bu onaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıldır hem Yunanistan’ın hem de Güney Kıbrıs’ın veto oylarıyla karşılaşıldığını ifade eden Üstel, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığından bu yana konunun gündeme getirilmediğini, bunun da Rum tarafının niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Santrallerin doğal gaz ile çalıştırılarak daha temiz bir enerji hedeflediklerini ifade eden Üstel, bu sayede hem çevrenin korunacağını hem de maliyetlerin düşeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile projenin son aşamaya geldiğini belirten Üstel, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

“NE BU HÜKÜMETİN YAPTIĞINI BAŞKA BİR HÜKÜMET YAPTI NE DE BU İSTİKRARI BAŞKA BİR HÜKÜMET SAĞLAYABİLDİ”

Programda ilk olarak hükümetin göreve geliş sürecini değerlendiren Üstel, pandemi sonrasında göreve geldiklerini ve küresel istikrarsızlığa rağmen ülkede siyasi istikrarı sağlamayı başardıklarını söyledi. Bu istikrar sayesinde hem ekonomide hem de Cumhuriyet Meclisi’nde düzenin tesis edildiğini ifade eden Üstel, hükümetin beşinci yılına girdiğini belirtti.

2013 ile 2020 yılları arasında görev yapan yedi hükümetin geçirebildiğinden daha fazla yasa geçirdiklerini vurgulayan Üstel, “Ne yaptı bu hükümet?” sorularına yanıt vererek, “Ne bu hükümetin yaptığını başka bir hükümet yaptı ne de bu istikrarı başka bir hükümet sağlayabildi” dedi.

“GÜNEY KIBRIS VE YUNANİSTAN 1 BUÇUK YILDIR ENTERKONNEKTE SİSTEMİ VETO EDİYOR”

Enerjide yeni bir yapılanmaya gidileceğini belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile enterkonnekte sistem ve yeşil enerji çalışmaları kapsamında gerekli protokollerin hazırlandığını ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Avrupa Birliği’nin onayının beklendiğini ifade eden Üstel, bağlantılı bir sistem olması nedeniyle bu onayın gerekli olduğunu kaydetti.

Yaklaşık bir buçuk yıldır hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs tarafından veto ile karşılaştıklarını belirten Üstel, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı sürecinde konuyu gündeme taşımadıklarını ve bunun Rum tarafının niyetini ortaya koyduğunu savundu.

“HİÇ MALİYE BAKANLIĞI’NIN MAAŞ ÖDEMEKTE TEREDDÜT ETTİĞİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? TARİHİN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ UYGULANIYOR”

Altıner’in, “CTP iktidara gelirse maaşlar ödenemez, UBP iktidardaysa işler yürür” şeklindeki yaklaşımla ilgili sorusu üzerine konuşan Üstel, çalışanların maaşlarının döviz bazında hiç olmadığı kadar yükseldiğini ve tarihin en yüksek asgari ücretinin uygulandığını söyledi.

“Hiç Maliye Bakanlığı’nın maaş ödemekte tereddüt ettiğini gördünüz mü?” diye soran Üstel, sağlıkta tam mesai uygulamasına geçildiğini, önemli yol projelerinin hayata geçirildiğini ve girişimcilere verilen desteklerin artırıldığını ifade etti. Ülkedeki çalışan sayısının 80 binden 120 bine yükseldiğini belirten Üstel, hükümetin icraatlarının söylemden ibaret olmadığını, rakamlarla ve somut verilerle ortada olduğunu kaydetti. Seçime kadar tamamlanması hedeflenen projelerin yanı sıra seçim sonrasına uzanacak yatırımların da bulunduğunu ifade eden Üstel, hükümet döneminde geçirilen yasaları ve gerçekleştirilen icraatları kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşacaklarını söyledi.

“İKİ SEÇİMİN BİRLİKTE YAPILMASI ÜLKEYE KAZANÇ SAĞLAR; TAMAMLAYACAK PROJELERİMİZ VAR, ACELİMİZ YOK”

Programda seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının ülkeye önemli kazanımlar sağlayacağını savundu.

Bu konuda aceleci olmadıklarını belirten Üstel, Türkiye ile hazırlanan protokolleri açıklayacaklarını, ekonomiyi canlandıracak ve gençlere yeni iş imkanları sağlayacak projelerin tamamlanması gerektiğini söyledi. Vatandaşların iki kez değil bir kez sandığa gitmesinin daha doğru olacağını ifade eden Üstel, “Projelerimizi tamamlayalım, acelemiz yok” dedi.

“ASIM AKANSOY’UN HAKAN FİDAN’A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNİ YERSİZ VE TALİHSİZ BULDUM”

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından memnun olmadığını ifade etmesini de değerlendiren Üstel, bunun yersiz ve talihsiz bir çıkış olduğunu söyledi.

Türkiye’nin her platformda federal çözüm modelinin artık gündemde olmadığını dile getirdiğini belirten Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iki devletli çözüm yaklaşımına ilişkin kararın oy birliğiyle kabul edildiğini, Cumhuriyet Meclisi’nde de benzer bir kararın çoğunlukla geçtiğini hatırlattı.

Bu eleştirileri yapanların başkalarının görüşlerine de saygı duyması gerektiğini ifade eden Üstel, “Türkiye’nin dış politikasına siz mi karar vereceksiniz?” şeklinde bir soruyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Hakan Fidan’ın açıklamalarının Kıbrıs’taki mevcut gerçekliğin dünyaya duyurulması niteliğinde olduğunu savunan Üstel, “Fidan’ın açıklamaları Kıbrıs’taki gerçekliğin dünyaya bir haykırışıdır. Buna rağmen buradaki vekilimiz bu açıklamayı beğenmedi” ifadelerini kullandı.

“AZERBAYCAN BİZİ DEVLET PROTOKOLÜYLE AĞIRLAYAN İKİNCİ ÜLKE OLDU; YAKIN DÖNEMDE CHARTER UÇUŞLAR BAŞLAYACAK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası temaslarını ve Azerbaycan ziyaretlerini de değerlendiren Üstel, Azerbaycan’da devlet protokolüyle karşılandıklarını belirterek, “Bir millet, üç devlet” anlayışının bu temaslarla güçlendiğini söyledi.

Azerbaycan’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günleri etkinliklerinin önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu ifade eden Üstel, bu sayede turizm hareketliliğinin artmasını beklediklerini kaydetti. Yakın dönemde başlaması planlanan charter uçuşlarla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini dile getirdi.

“HERKES RAHAT OLSUN, BİZ BUGÜNE KADAR HAYAT PAHALILIĞINI AKSATTIK MI? BİZİ HERHALDE BAŞKA PARTİLERLE KARIŞTIRDINIZ”

Programın sonunda hayat pahalılığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Üstel, hükümetin bugüne kadar hayat pahalılığı ödemelerinde herhangi bir aksama yaşatmadığını belirtti.

“Herkes rahat olsun. Biz bugüne kadar hayat pahalılığını aksattık mı?” diye soran Üstel, gerekli açıklamanın zamanı geldiğinde yapılacağını söyledi. Üstel, “Bizi herhalde başka partilerle karıştırdınız” ifadelerini kullanarak muhalefete de göndermede bulundu.