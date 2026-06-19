  • BIST 14745.98
  • Altın 6203.96
  • Dolar 46.442
  • Euro 53.2375
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak

» »
Türkiye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) hafta sonu gerçekleştirilecek.
YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak

ÖSYM sınav takvimine göre, milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu yarın başlayacak.

Sınavın birinci oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak.

Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak.

Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temeli atıldı18 Haziran 2026 Perşembe 22:38
  • Son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı18 Haziran 2026 Perşembe 22:36
  • Sağlık Bakanlığı’ndan sahte randevu sitesi uyarısı18 Haziran 2026 Perşembe 16:50
  • Merkezi Cezaevi yasa tasarısı oy birliğiyle Genel Kurul'a sevk edildi18 Haziran 2026 Perşembe 16:47
  • Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor18 Haziran 2026 Perşembe 16:46
  • “Statüko sürdürülebilir değil, Kıbrıs’ta çözüme ulaşmak tarihi sorumluluğumuzdur”18 Haziran 2026 Perşembe 16:39
  • Üstel: UBP sahaya çıktığında karşısında kimse duramaz18 Haziran 2026 Perşembe 16:37
  • Dışişleri Bakanlığı: AP’nin Türkiye Raporundaki Kıbrıs Bölümlerini Reddediyoruz18 Haziran 2026 Perşembe 16:36
  • Çavuşoğlu: Gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesine önem veriyoruz18 Haziran 2026 Perşembe 16:35
  • Üstel: Yılmaz, 1 Temmuz’da gelecek, Eylül-Ekim aylarında doğal gaz boruları döşenecek18 Haziran 2026 Perşembe 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti