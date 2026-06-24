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YSK, "karma oyda" değişiklik hazırlığı olmadığını açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “karma oy” sisteminin değiştirilmesi, kolaylaştırılması veya sadeleştirilmesi yönünde hazırlık yapmadığını, bir öneri veya tavsiye sunmadığını duyurdu.
YSK, "karma oyda" değişiklik hazırlığı olmadığını açıkladı

YSK yazılı açıklama yaparak,  bugün yerel bir gazetede yayımlanan "Kurul’un karma oy sistemin değiştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde tavsiyede bulunduğunun öğrenildiği" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haberde "YSK'nın karma oyun kolaylaştırma ve sadeleştirme önerisi olduğunun doğrulandığı" şeklinde ifadelerin de yer aldığını kaydeden YSK, açıklamasında,  “YSK'nın ‘karma oyun’ değiştirilmesi, kolaylaştırılması veya sadeleştirilmesi yönünde hazırlık yapmadığını veya bir öneri ya da tavsiye sunmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.” dedi.

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