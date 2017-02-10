10 Şubat 2017 Cuma Burç yorumları

10 Şubat 2017 Cuma günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Duygularınızın dalgalanacağı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve duygularınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir. Ancak çeşitli organizasyonlar yapabilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde duygusal ve alıngan bir tavır içine girebilirsiniz. Sevdikleriniz ile ilgili duygularınız derinleşebilir. Karamsarlıktan uzaklaşın ve hırslı bir tavır içine girmekten kaçının. Bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Seyahatler sizin için canlandırıcı olabilir. Yolculuk programları yapabilirsiniz ve uzaklarda yaşayan yakınlarınızın ziyaretine gidebilirsiniz.

Günlük Burç Boğa Burcu

Sabahın erken saatlerinde gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilirsiniz ve çeşitli hayaller kurabilirsiniz. İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz ve çeşitli projeler yapabilirsiniz. Planlarınızı uygulamak için kuvvetli arzular ile güne başlayacaksınız. Bugün sanatsal faaliyetlerde bulunanlar için verimli bir gün. Ayrıca eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz ve daha önce yapmak isteyip de fırsat bulamadığınız konuları şimdi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi hayallere kaptırmayın ve planlarınızı uygulamak için harekete geçin. Bugün sizin için hareketli geçecek ve kendinize olan güveniniz yükselecek.

Günlük Burç İkizler Burcu

İş arkadaşlarınız ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerinde fazla durmayın ve tartışma ortamlarından uzak durun. Endişeli hayallerden uzak durun ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayın. Bazı karışıklıklar olabilir ve iletişim araçları ile ilgili bazı sorunlar çıkabilir fakat yaşam enerjiniz ve isteğiniz kuvvetli olduğu için sorunlar ile başa çıkabilirsiniz ve ilginç çözümler bulabilirsiniz. Yeter ki, endişeli hayallere kendinizi kaptırmayın ve dikkatinizi isteklerinize odaklayın. Meydana gelen olaylar ideallerinizi değiştirebilir ve böylece düşünceleriniz de değişebilir. Üstelik burçlar kuşağında değişebilme özelliğine sahip birisiniz.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Sabahın erken saatlerinde ilginç rüyaların etkisi ile uyanabilirsiniz ve bilinçaltınızın derinlerinden yükselen çeşitli hayaller kurabilirsiniz. Bugün planlarınızı gözden geçirmek için uygun zaman. Projeleriniz ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz ve öğrenmek istediklerinizin izini sürebilirsiniz. Bu arada hayal gücünüzün yardımı ile çözümleyici de olabilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Bugün sizin için hayal gücü gerektiren konulara çalışmalar yapmak için uygun bir zaman. Sanatsal faaliyetler, büyük organizasyonlar, vakıflar, dernekler ve yardım kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapanlar için verimli bir gün.

Günlük Burç Aslan Burcu

Önemsediğiniz konulara yönelik gelişmeler sizi memnun edecek ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Bugün yapmanız gereken işlere dikkatinizi odaklayacaksınız ve önceden belirlediğiniz gibi işlerinizi sürdüreceksiniz. İsteklerinizin gücü sayesinde üzerinizde baskı duygusu uyandıran konular ve kişiler ile başa çıkabilirsiniz ve hiçbir zaman olmadığı kadar sabırlı davranabilirsiniz. Ayrıca kararlı ve istekli çalışmalarınız ile önemli kişilerin takdirini kazanacaksınız ancak bu durum yeni sorumluluklar almanızı gerektirebilir.

Günlük Burç Başak Burcu

Bilincinizin derinlerinden yükselen unutulmuş arzular rüya aracılığı ile ortaya çıkabilir ve sabah gördüğünüz rüyaların etkisi ile güne başlayabilirsiniz. İdeallerinizin değişmeye başladığını hissedebilirsiniz ve buna bağlı olarak düşünceleriniz de değişebilir. Bu arada karar vermek için aceleci davranmayın. Gün içinde alacağınız haberler ve karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandırabilir ve endişeli düşünceler içine girebilirsiniz. Hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşın ve hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanmak için özen gösterin. Dostlarınızın ve sevdiğinizin desteği moralinizi yükseltecek.

Günlük Burç Terazi Burcu

Biraz gergin ve isteksiz uyanabilirsiniz. Duygularınızın dalgalandığı bir gün... Karşılaştığınız olaylar ve kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve bilinçaltınız uyanabilir. Alıngan ve hassas olduğunuz bir gün. Ancak duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Aniden gelişen olaylar sizi biraz huzursuz edebilir fakat aynı zamanda sizin üzerinizde canlandırıcı etkisi olacak ve dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız. Şimdiye kadar yaptıklarınızı gözden geçirebilir ve isteklerinizin değiştiğini hissedebilirsiniz. Hareket halinde olmak karamsar duygulardan uzaklaşmanıza yardımcı olacak.

Günlük Burç Akrep Burcu

Beklediğiniz gelişmelerin meydana geldiğini hissederek güne keyifli başlayacaksınız. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve alacağınız haberler ve teklifler düşüncelerinizi derinleştirecek. Böylece araştırmalarınızı derinleştireceksiniz ve özellikle aldığınız teklifler ve duyduğunuz haberler hayal gücünüzü uyandıracak. Yeni projeler yapabilirsiniz ve planlarınızı yakınlarınıza anlatabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, komşularınız ve yakınlarınız ile ilişkileriniz daha sıcak olacak. Bugün sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren alanlarda çalışmalar yapanlar için verimli bir zaman...

Günlük Burç Yay Burcu

Bazı karışıklıklar ve duyduğunuz haberler yüzünden keyifsiz olabilirsiniz. Fakat endişeli hayallerden uzak durmalısınız. Düşünceler zihninizin derinliklerine inebilir ve dikkatinizi tek bir konuya odaklamanız zor olabilir. Hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşın ve hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanmak için gayret gösterin. Yakınlarınız için endişelenmeniz mümkün. Ayrıca ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz ve ideallerinizin değişmeye başladığını anlayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız ve komşularınız ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin. Yanlış anlamalar olabileceğini düşünerek davranın ve tartışmalardan uzak durun.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Bugün yoğun duygular, ilginç hayaller ve canlıymış gibi gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilir ve bir süre üzerinde düşünebilirsiniz. Hayaller ve rüyalar sizin için harekete geçirici olabilir ve eskiden yaptığınız projeleri gözden geçirebilirsiniz. Bugün bilinçaltınızın derinlerinden en derin arzularınız uyanabilir ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bugün projeleriniz ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz ve sanatsal faaliyetlere yönelik organizasyonlar ile ilgilenebilirsiniz. Hareketli bir gün geçireceksiniz ve bu arada eski arkadaşlarınız ile karşılaşacaksınız.

Günlük Burç Kova Burcu

Yapmanız gereken olağan işler ile ilgileneceksiniz ve çalışmalarınızı bildiğiniz gibi sürdüreceksiniz. Akşama doğru ilginç fikirler uyanabilir ve eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz. Hem eski bilgiyi, hem de yeni teknoloji ile geliştirilen ürünler ilginizi çekecek ve çeşitli araştırmalar yapacaksınız. Bu arada sizden daha farklı bilgiye sahip kişiler ile karşılaşabilirsiniz veya bu tip kişiler ile ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Özellikle akşama doğru karşılaşacağınız kişiler alacağınız haberler düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir. Ayrıca eviniz, yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir.

Günlük Burç Balık Burcu

Hayal gücünüzü uyandıran konular ile ilgilenmek hoşunuza gidiyor ancak düşünceler zihninizin derinlerine inebilir ve bu durum yapmanız gereken pratik işlere odaklanmanız zorlaştırabilir. Buna karşılık hayal gücü gerektiren işler ve sanatsal faaliyetlerde bulunanlar için verimli bir gün. Bilincinizin derinlerinden yükselen gizli arzularınız uyanabilir ve bilinenden daha başka konuları araştırabilirsiniz. Bugün uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız ile haberleşebilirsiniz ve eski bir arkadaşınız ile karşılaşabilirsiniz. Bu arada alacağınız teklifler sizi harekete geçirebilir.