13 Haziran TOLES sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı 

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışında iş olanakları sunuyor. Sınavlara KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar giriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da TOLES Sınavı’na giren adaylar arasında Türkiye’den de avukatlar bulundu. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları tarafından verilen bilgiye göre; TOLES sınavlarındaki başarının her yıl gittikçe arttığına vurgu yapıldı.

Efide Kübra Özkale

TOLES’i neden tercih ettiniz? Bu sınava girmekteki amacınız nedir?

Bu sınava girmekteki amacım, her şeyden önce Hukuk İngilizcesi konusunda kendi seviyemi görmek. Hukuk İngilizcesi’nin meslek hayatımda bana katkıları olacağını düşünüyorum.

TOLES Sertifikası’nı aldıktan sonraki planınız nedir? Gelecekte bu sertifika ile gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerden bahseder misiniz?

Gelecekte yurtdışı bağlantılı işler yapmak istiyorum. Bu konuda TOLES Sertifikası’nın bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan özgeçmişimizi güçlendirecek güzel bir belge.

DAÜ’nün uluslararası TOLES Sınavı’nın KKTC’deki en deneyimli sınav merkezi olması ve böyle bir imkan sunması hakkında ne düşünüyorsunuz? DAÜ’nün bize sunduğu bu imkan çok güzel. TOLES Sınavı’na hazırlanırken yalnızca KKTC’den değil, aynı zamanda Türkiye’den de gelenler olduğunu fark ettim. Farklı üniversitelerden avukat veya tercüman olup gelenler var. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Gülce Diren Kıratlı

TOLES’i neden tercih ettiniz? Bu sınava girmekteki amacınız nedir?

Şu anda global bir dünyada yaşıyoruz ve ben de herkes kadar meslek yaşamımda başarılı olmak isteyen bir insanım. Bu sebeple de normal İngilizce’nin yanı sıra, mesleki İngilizce’nin de önemli olduğu düşüncesindeyim. TOLES Sertifikası’nın iş hayatında farklılık yaratacağını düşünüyorum. Bu sebeple sınava giriyorum ve sertifikayı almak istiyorum.

TOLES Sertifikası’nı aldıktan sonraki planınız nedir? Gelecekte bu sertifika ile gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerden bahseder misiniz?

Bu sertifikayı aldıktan sonra yurtdışına gidip orada farklı ülkelerde ve farklı üniversitelerde yüksek lisans yapma planım var. Bu yüksek lisansın macerasının bana iş hayatında da çeşitli öncelikler kazandıracağını düşünüyorum.

DAÜ’nün uluslararası TOLES Sınavı’nın KKTC’deki en deneyimli sınav merkezi olması ve böyle bir imkan sunması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle bu konuda şanslıyım çünkü Türkiye’de de çok az üniversite TOLES Sınavı imkanı sunuyor. Ben DAÜ’de bundan kendi imkanlarımla faydalanabiliyorum. Pek çok insan bu sınava girmek için Türkiye’den gelirken, ben DAÜ öğrencisi olduğum için bu sınava direk girebiliyorum. Hocalarımız da bu sınavda başarılı olabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu sebeple çok şanslıyız.

Hasan Hüseyin Halastar

TOLES’i neden tercih ettiniz? Bu sınava girmekteki amacınız nedir?

Bir Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak gelecek planlaması yaparken bir kararsızlık içerisinde oluyorsunuz. Yeterlilikleri nasıl sağlayabilirim sorusu soruluyor. Akademik kariyer de düşünsek, sahada kaliteli bir çalışma yaşantısı da düşünsek, herkesin belirli yeterlilikleri sağlaması gerekiyor. TOLES de böyle bir yeterlilik. TOLES Sertifikası alındığı zaman mesleki İngilizce yeterliliği sahibi olmak, iki alanda da kararsız öğrencinin işine yarayacaktır.

TOLES Sertifikası’nı aldıktan sonraki planınız nedir? Gelecekte bu sertifika ile gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerden bahseder misiniz? Hedeflerim artık netleşmeye başladı. Sertifikayı aldıktan sonra Türkiye’de yer alan köklü hukuk bürolarında çalışmak istiyorum. Sahada çalışacak bir avukat için köklü bir büroda başlamak çok önemlidir. Onların ana yeterlilikleri ve değerlendirmeye bile almadan önce istedikleri İngilizce yeterliliğidir. TOLES Sertifikası ile beraber yarışma imkanım olacak.

DAÜ’nün uluslararası TOLES Sınavı’nın KKTC’deki en deneyimli sınav merkezi olması ve böyle bir imkan sunması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu bir şans. Türkiye’de herhangi bir üniversitede okuduğunuzda, eğer İngilizce eğitim vermiyorlarsa, illa ki bunun için çok büyük meblağlar harcayıp, çok büyük vakitler harcayarak destek sağlamanız gerekiyor. DAÜ’de Hukuk İngilizcesi derslerinin üstüne TOLES derslerinin de seçmeli olarak verilmesi burada bize çok büyük bir artı kattı. Sınava hazırlık ve yeterlilik süreci, zaten ders programının içerisine yerleştirilmişti. Bu bakımdan DAÜ’de okumanın ayrıcalığını yaşadık.