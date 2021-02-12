14 Şubat araştırması: Beş erkekten biri ‘beklenti’ nedeniyle hediye alıyor

NG Araştırma’nın anketi, her beş erkekten birinin eşinin ya da sevgilisinin beklentisini karşılamak için hediye aldığını ortaya koydu.

NG Araştırma’nın 5-9 Şubat tarihlerinde 15 yaş üstü 2 bin 198 kişinin katılımıyla hazırladığı anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 56’sı 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlarken, yüzde 26’sı kutlamadığını dile getirdi.

Sevgililer Günü’nü kutlamada kadınlar ve erkeklerin nedenleri değişiklik gösterdi. Ancak kadınlar ve erkekler bu günü ‘sevdiğini hissettirmek için güzel bir fırsat’ olarak tanımladı. Erkeklerin yüzde 21’inin sevgilisi ve eşinin beklentisi üzerine kutlaması dikkat çekti.

Covid-19 salgını nedeniyle katılımcıların yüzde 39’unun planı değişti, yüzde 36’sının planı değişmedi.