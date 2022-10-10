  • BIST 3.590,80
  • Altın 1004.65
  • Dolar 18.5733
  • Euro 18.0092
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

41 Kadın-41 Hayat Sergisi 13 Ekim’de Açılıyor

» »
KÖDER ile Garanti BBVA’nın birlikte düzenlediği “41 Kadın-41 Hayat Sergisi” 13 Ekim’de açılıyor
41 Kadın-41 Hayat Sergisi 13 Ekim’de Açılıyor

KÖDER (Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği) ile Garanti BBVA’nın birlikte düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 KADIN-41 HAYAT” sergisi 13 Ekim Perşembe günü Saçaklı Ev’de açılıyor. Yarattıklarıyla,eserleriyle,emekleriyle,mücadeleleriyle,duruşlarıyla geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal  ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınlarımızın anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla 2 yıla yakın geçmişinde belgesel gösterimleri, kitap çalışması,sergiler ve eğitim çalışmaları düzenleyerek çıktığı yolda kararlı ve aktif bir şekilde ilerleyen KÖDER’in kültür-sanata destekleriyle bilinen ülkemizde faaliyet gösteren değerli bankalardan Garanti BBVA ile birlikte düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 KADIN-41 HAYAT” sergisi 13 Ekim Perşembe günü saat 17:30’da Saçaklı Ev’de açılıyor. 41 kadına ait fotoğraf, bilgi, kişisel eşyaları ve eserlerinden oluşan sergi halka açık olup tüm yurttaşlar sergiye davetlidir.

sergi-gorsel.jpeg

Sergi 14 ve 15 Ekim’de de görülebilecek

13 Ekim Perşembe günü açılacak sergi 14 Ekim Cuma günü mesai saatleri içerisinde ve 15 Ekim Cumartesi günü 13:00’e kadar gezilebilecek.

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de hijyenik ped ve menstrüel ürünlere gelen zamlar tepkilere yol açıyor20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:18
  • Kainat Güzellik Yarışması'nda 70 yıl sonra büyük değişiklik: Evli, çocuklu kadınlar da katılabilecek10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
  • Yeni araştırma o tezi çürüttü: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:02
  • Çarpıcı, öncü, feminist: 50 yıl öncesinden ‘kadın’ fotoğrafları29 Temmuz 2022 Cuma 21:29
  • Kendisinden neredeyse 10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!28 Temmuz 2022 Perşembe 12:22
  • İlk buluşmada stresle nasıl başa çıkılır?25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:17
  • Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi Karpaz’da hayata geçirildi15 Temmuz 2022 Cuma 16:13
  • Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin Adaylar Belirlendi27 Haziran 2022 Pazartesi 15:28
  • Kadınlar iddialı iletişim tekniklerini nasıl etkili kullanılabilir?22 Haziran 2022 Çarşamba 13:34
  • Kiğılı'dan 'basen dikkat çekmeyecek kıyafet giyin' açıklaması: Tüm çalışanlarımızdan özür diledik15 Haziran 2022 Çarşamba 23:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti