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7 Sendika Yeni Asgari Ücretin Belirlenmemesine Tepki Gösterdi

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7 sendika, özel sektör emekçilerinin günden güne daha da yoksullaştığını, asgari ücrete ise 1 Şubat 2020 tarihinden bu yana artış yapılmadığını belirterek tepki gösterdi.
7 Sendika Yeni Asgari Ücretin Belirlenmemesine Tepki Gösterdi

HAK-SEN, KTÖS, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, HAZİNE-SEN, BASIN-SEN ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) imzasıyla yapılan ortak açıklamada, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, enerji vb. temel ihtiyaçların yıllardır piyasalaştırılmasıyla zar zor ayakta duran emekçilerin hayatının, pandemi döneminde hükümetin yanlış politikaları, dibe vuran ekonomi ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybıyla yaşanmaz bir hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hükümet edenlerin emekçilerin sorunlarına eğilmek bir yana, ısrarla kamu kaynaklarını ve imkânlarını sermayeye akıtmaya devam ettiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Örgütsüz ve sendikasız oldukları için Asgari Ücret Saptama Komisyonu içerisinde temsiliyet hakkı olmayan asgari ücretli emekçilerin sorunları görmezden gelinmektedir. Asgari ücreti zaten sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendiren bu Komisyonu belirleyenler, yasal bir engel olmamasına rağmen 2020 yılı içerisinde ikinci defa toplanmasını önermemiş, emekçilere insanca yaşayabilecekleri bir artışı çok görmüşlerdir.”

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