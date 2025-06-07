Acı haber... Trafiğe bir can daha!

Korkmaz'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.05.2025 tarihinde, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Orhan KORKMAZ (E-48) yönetimindeki RT 297 plakalı motosiklet ile Emine EKSOZ (K-57) yönetimindeki MH 950 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan KORKMAZ, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07.06.2025 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.