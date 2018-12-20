Akıncı: “Bu çalışmayı 21 Aralık 1963’ün 55. yılında Şehit Erdoğan Rıfat’in şahsında tüm şehitlerimize armağan ediyoruz”

24 Aralık 1963’te Kumsal baskını sırasında şehit düşen Erdoğan Rıfat ve tüm şehitlerin anısına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hazırlatılan anma albümü, 21 Aralık Şehitleri Anma Etkinliği’nde Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat’a sunulacak.

21 Aralık 1963’ün 55. Yılında, Cumhurbaşkanlığı tarafından tarihin tozlu arşivlerinden kültür tarihine 2 albüm olarak kazandırılan eserler, Şehit Erdoğan Rıfat’ın solist olarak yer aldığı Abdülazim Aziz Topluluğu’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği’nin klasikleşen parçalarından oluşuyor.

21 Aralık 1963’ün 55. Yılında, Cumhurbaşkanlığı tarafından tarihin tozlu arşivlerinden kültür tarihine 2 albüm olarak kazandırılan eserler, Şehit Erdoğan Rıfat’ın solist olarak yer aldığı Abdülazim Aziz Topluluğu’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği’nin klasikleşen parçalarından oluşuyor.21 Aralık 1963’ün 55. Yılında, Cumhurbaşkanlığı tarafından tarihin tozlu arşivlerinden kültür tarihine 2 albüm olarak kazandırılan eserler, Şehit Erdoğan Rıfat’ın solist olarak yer aldığı Abdülazim Aziz Topluluğu’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği’nin klasikleşen parçalarından oluşuyor.



“ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA”

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan anma albümüyle, 21 Aralık 1963 öncesinde, o dönem ortak olan Kıbrıs Yayın Kurumu’nun arşivlerinden gün yüzüne çıkarılan, böylelikle, yarım yüzyılı aşan bir zaman dilimi öncesinde Kıbrıslı Türk müzik sanatçılarının icra ettikleri eserler, günümüz teknolojisinin imkanlarıyla yeniden kültür mirasımıza kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür mirasımıza sahip çıkmak yanında albümün hazırlanmasında bir diğer önemli amacın ise, topluluğun erkek solisti Şehit Erdoğan Rıfat’ın aziz hatırasını yad etmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, CD’de yer alan mesajında, “24 Aralık 1963 akşamı Kumsal baskınında, ailesini ve komşularını savunurken şehit düşen Erdoğan Rıfat güzel sesi ile de tanınan değerli bir insanımızdı. Bu çalışmayı 21 Aralık 1963’ün 55. Yılında Şehit Erdoğan Rıfat’ın şahsında tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

İLK ALBÜM NEVİN RIFAT’A TAKDİM EDİLECEK

Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat ve Abdülazim Aziz Topluluğu’nun üyeleri ile hayatta olmayan topluluk üyelerinin yakınlarının da katılacağı anma etkinliği, yarın akşam saat 20.00’de GAÜ Spectrum Merkezi’nde yer alacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen şehitleri anma etkinliğinde, ilk albümü Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşine takdim edecek.

KÜLTÜR MİRASIMIZA KAZANDIRILAN CD’LERİN ÖYKÜSÜ

Bu çalışma, uzun çabaların sonunda bugünkü şeklini aldı. Çok uzun yıllar, 1963 öncesi müzik çalışmaları yapan şarkıcı ve toplulukların hiçbir ses kaydına ulaşılamadı. Çünkü bu kayıtlar “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ortak radyo-tv kuruluşu CBC (Cyprus Broadcasting Corporation) arşivlerinde bulunmaktaydı. 21 Aralık 1963 sonrasında can güvenliği ortadan kalkan Türk personel bir daha CBC’ye gidemedi. Böylelikle Kıbrıslı Türklerin kültür ve sanat yaşamı ile ilgili işitsel ve görsel tüm materyaller, tamamen Rumların kontrolünde olan CBC arşivlerinde kaldı.

4 Ekim 1953’te CBS (Cyprus Broadcasting Service) ismi altında hükümet departmanı olarak yayın hayatına başlayan kuruluş, 1 Ocak 1959’dan itibaren kurum statüsüne kavuşup CBC (Cyprus Broadcasting Corporation) ismini aldı. 1953 Ekim’inde yayına başlayan Kıbrıs Radyo İstasyonu’nun “Türkçe Yayın Sorumlusu” öğretmenlikten gelme, sanatsever ve diksiyon üstadı Suphi Rıza’nın teşvik ve telkinleriyle kurulan müzik toplulukları, radyonun Türkçe yayınlarında kullanılmak üzere 30 dakikalık emisyonlar hazırlamaya başlamışlardı.

Önce Mustafa Kenan şefliğinde “Erkekler Ses Topluluğu” (1956’dan itibaren Mustafa Kenan Fasıl Heyeti); “Kamuran Aziz ve Arkadaşları” ve 1956 yılında “Abdülazim Aziz Topluluğu” ülkemiz müzik yaşamına katılan gruplar oldu. Abdülazim Aziz Topluluğu’nun saz heyeti şu isimlerden kuruluydu:

Abdülazim Aziz – Keman, Şivane Aziz- Piyano, Keğam Celalyan- Kanun, Ahmet Anlar- Klarnet ve Hüseyin Cahit-Ud… Birkaç yıl sonra Hüseyin Cahit’in müziği bırakma kararı üzerine udi olarak gruba Aydın Hikmet dahil oldu. Koro ise Erdoğan Rıfat, Yezdan Mustafa, Hasan Nevzat, Güray Cemal, Gökay Atilla, Turgut Yağtuğ, Ahmet Belevi, Hatice Söğüt ve Aysel Asım’dan oluşuyordu.

1956’dan başlayarak Kıbrıs Radyo İstasyonu’nda haftalık Türk müziği programları hazırlayan Abdülazim Aziz Topluluğu’nda, solist olarak erkeklerde “Kıbrıs’ın Zeki Müren’i” olarak ün kazanan Erdoğan Rıfat; kadınlarda ise Yezdan Mustafa öne çıkan isimler olmuştu. Abdülazim Aziz Topluluğu, 1963 olaylarına kadar CBC’deki radyo programları yanında, sık sık yardım amaçlı konserler düzenleyerek, bu etkinliklerden toplanan gelirle yardıma muhtaç kişilere, çeşitli dernek ve kurumlara maddi katkı sağlamıştı.

21 Aralık 1963’te başlayan olaylar Abdülazim Aziz Topluluğu’nun dağılmasına sebep olmuştu. Topluluğun en önemli solistlerinden Erdoğan Rıfat’ın 24 Aralık 1963’te Rumların Kumsal bölgesine yaptıkları baskın sırasında şehit düşmesi ve birbiri ardına yaşananlar Abdülazim Aziz Topluluğu’nun sonunu getirmişti.

1915’te Türkiye’den göç edip Kıbrıs’a yerleşen Keğam Celalyan, 1963 olayları sırasında Lefkoşa’nın Türk kesiminde yaşayan diğer Ermeniler gibi Lefkoşa’nın Rum kesimine göç etti. Şivane –Abdülazim Aziz çifti 24 Aralık 1963 gecesi Rum askerleri tarafından Kumsal’daki evlerinden alınarak, bir hafta esir tutulup serbest bırakıldı. Buna çok içerleyen Abdülazim Aziz ve eşi, dönmemek üzere İngiltere’ye göç etti.

CD’lerin uzun süredir erişilemeyen arşivlerden kültür mirasımıza kazandırılması için yürütülen projenin yönetmenliğini Ogün Erciyas yaptı. Proje ile ilgili olarak konuşan Erciyas, “Bu projenin gün ışığına çıkmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sonsuz teşekkürler ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle başta Erdoğan Rıfat olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anıyorum” dedi.