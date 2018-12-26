  • BIST 91.002
  • Altın 216,113
  • Dolar 5,2790
  • Euro 6,0233
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Albert Einstein'ın 'Tanrı mektubu' 2,9 milyon dolara satıldı

»
Nobel Ödülü sahibi Alman fizikçi Albert Einstein'ın inanç kavramını irdelediği ve 'Tanrı mektubu' olarak adlandırılan 1,5 sayfalık mektubu, New York'taki müzayedede yaklaşık 2,9 milyon dolara satıldı.
Albert Einstein'ın 'Tanrı mektubu' 2,9 milyon dolara satıldı

Nobel Ödülü sahibi Alman fizikçi Albert Einstein'ın inanç kavramını irdelediği ve 'Tanrı mektubu' olarak adlandırılan 1,5 sayfalık mektubu, New York'taki müzayedede yaklaşık 2,9 milyon dolara satıldı.

Müzayedeyi düzenleyen Christie's satış fiyatının 1 ile 1,5 milyon dolar arasında olmasını bekliyordu. Satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Einstein'ın 1954 yılında 74 yaşındayken Almanca olarak kaleme aldığı ve felsefeci Eric Gutkind'e hitaben yazdığı mektupta, Tanrı, İncil ve Yahudilik ile ilgili düşünceleri yer alıyor.

Bu mektup, Einstein'ın dini inancı ve dinlerle ilgili düşüncelerini en net şekilde aktardığı metinlerden birisi olarak gösteriliyor.

Einstein mektupta, "Tanrı sözcüğü bana insanların zayıflığının bir ifadesi ve ürünü olmanın dışında hiçbir şey ifade etmiyor… İncil ise kutsal ancak yine de nispeten ilkel efsanelerin bir derlemesi" diyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla lezbiyen mi? Ünlü şarkıcı açıkladı26 Aralık 2018 Çarşamba 14:12
  • Şarkıcı Hande Yener'e taciz davasında karar!26 Aralık 2018 Çarşamba 13:02
  • Beckham'ın hindi paylaşımını Türk hayranları yanlış anladı26 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
  • Türkiye'ye yalnız dönen angut kuşu göç etmedi: Eşini avcılar öldürmüş olabilir, dişimiz sanki yas tutuyor26 Aralık 2018 Çarşamba 09:43
  • Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı25 Aralık 2018 Salı 23:30
  • Karla ilgili 15 ilginç gerçek25 Aralık 2018 Salı 22:30
  • Mangalcılara kötü haber25 Aralık 2018 Salı 22:00
  • Dünyanın en çok benzeyen ikizleri’ aynı kişiyle evlenmek istiyor25 Aralık 2018 Salı 19:00
  • Kim seks yaparken daha dayanıklı iddiasına girdiler: Kadın kazandı, adam öldü!25 Aralık 2018 Salı 17:39
  • Murat Özdemir vakası: 1990'lardan bugüne televizyonda şöhret nasıl 'sıradanlaştı'?25 Aralık 2018 Salı 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti