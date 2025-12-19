  • BIST 11309.51
  • Altın 5957.295
  • Dolar 42.804
  • Euro 50.1702
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Simon Aykut, hapis cezasının kalanını İsrail’de çekmek istiyor

» »
5 yıl hapse mahkûm edilen Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, cezasının kalanını İsrail’de çekme talebi Rum lider Hristodulidis’in kabinesinde yeni göreve gelen Adalet Bakanı Konstandinos Fitiris’e iletildi.
Simon Aykut, hapis cezasının kalanını İsrail’de çekmek istiyor

Kuzey Kıbrıs'taki eski Rum mallarının “gasp edildiği” gerekçesiyle Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şu anda Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, cezasının kalanını İsrail’de çekmek istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Aykut’un bu talebinin Hristodulidis kabinesinde yapılan son değişikliğin ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Konstandinos Fitiris’e iletildiğini, Fitiris’in tüm gerekli prosedürleri izleyerek, bu taleple ilgilenmeye başladığını yazdı.

Gazete, Aykut’un cezasının kalanını İsrail’de çekmesi konusunda son sözün Fitiris’e ait olduğunu kaydederken, hapis cezası alan bir kişinin başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, cezasını o ülkenin kanunlarına göre çekeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’a 4 milyon 377 bin 114 turist geldi18 Aralık 2025 Perşembe 18:01
  • Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 200 bin euro bağış18 Aralık 2025 Perşembe 18:00
  • Sağlık Bakanlığı selden etkilenen belediyelerle toplantı düzenledi18 Aralık 2025 Perşembe 17:59
  • Sahte diploma davası: Zanlı F.Ü.’nün davası 8 Ocak’a ertelendi18 Aralık 2025 Perşembe 17:57
  • Sıla Usar İncirli: Yolsuzluk ayyuka çıktı, hükümetin kalması zarar18 Aralık 2025 Perşembe 11:44
  • Erhürman, DAÜ-SEN başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti18 Aralık 2025 Perşembe 10:08
  • Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında18 Aralık 2025 Perşembe 10:03
  • Cumhurbaşkanlığı’nın “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” bu akşam gerçekleşecek18 Aralık 2025 Perşembe 10:00
  • Döviz güne nasıl başladı?18 Aralık 2025 Perşembe 09:56
  • Erhürman, Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.17 Aralık 2025 Çarşamba 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti