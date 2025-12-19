Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı madde ile saldırıldı!

Güney Kıbrıs’ta ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle “Sistem Karşıtı Sanat” başlıklı resim sergisini iptal etmek zorunda kalan Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi.
Gavriil, öğleden sonra yaptığı açıklamada, evinin motosikletli bir kişi tarafından hedef alındığını duyurdu. Rum basınında yer alan bilgilere göre, şüpheli şahıs evin önünden geçerken iki adet torpil attı ve olay yerinden uzaklaştı.
Polisin ilk incelemelerinde, düşük şiddetli piroteknik özellik taşıyan kâğıt fabrikasyon torpillerin kullanıldığı belirlendi. Patlama sonucu ciddi bir hasar oluşmazken, evin avlusunda küçük çaplı zarar meydana geldiği aktarıldı.
Saldırı sırasında evde kişilerin bulunduğu ve olayın derhal polise bildirildiği kaydedildi.
