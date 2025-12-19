  • BIST 11308.82
  • Altın 5953.992
  • Dolar 42.8042
  • Euro 50.1788
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı madde ile saldırıldı!

» »
Güney Kıbrıs’ta ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle “Sistem Karşıtı Sanat” başlıklı resim sergisini iptal etmek zorunda kalan Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi.
Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı madde ile saldırıldı!

Güney Kıbrıs’ta ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle “Sistem Karşıtı Sanat” başlıklı resim sergisini iptal etmek zorunda kalan Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi.

Gavriil, öğleden sonra yaptığı açıklamada, evinin motosikletli bir kişi tarafından hedef alındığını duyurdu. Rum basınında yer alan bilgilere göre, şüpheli şahıs evin önünden geçerken iki adet torpil attı ve olay yerinden uzaklaştı.

Polisin ilk incelemelerinde, düşük şiddetli piroteknik özellik taşıyan kâğıt fabrikasyon torpillerin kullanıldığı belirlendi. Patlama sonucu ciddi bir hasar oluşmazken, evin avlusunda küçük çaplı zarar meydana geldiği aktarıldı.

Saldırı sırasında evde kişilerin bulunduğu ve olayın derhal polise bildirildiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis, Hahn ile görüştü: Çözüm için sıkı çalışmalıyız11 Aralık 2025 Perşembe 16:15
  • Rum Meteoroloji’den ‘sarı’ alarm11 Aralık 2025 Perşembe 16:13
  • Kıbrıs ile Sırbistan SOFA anlaşması imzaladı10 Aralık 2025 Çarşamba 19:37
  • DİSİ önde, Fidias'ın partisi belirleyici konumda07 Aralık 2025 Pazar 19:37
  • Rum Lider Hristodulidis Kabinesinde 4 Bakanı değişti05 Aralık 2025 Cuma 19:22
  • Yunan kimliğinde doğum yeri “İskele” olarak yazıldı, konu Rum medyasında manşetlerde04 Aralık 2025 Perşembe 15:20
  • Güney Kıbrıs’taki işsizlik rakamları açıklandı04 Aralık 2025 Perşembe 14:50
  • "Kıbrıs Bankası" Onkoloji Merkezi’nde veri ihlali soruşturması03 Aralık 2025 Çarşamba 15:25
  • Hristodulidis: Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanırsa, Türkiye'nin AB sürecini destekleyebiliriz03 Aralık 2025 Çarşamba 15:00
  • Kıbrıs’ta tatil kabusa dönüştü: İngiliz turistin kalbi kayıp çıktı02 Aralık 2025 Salı 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti