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Apple, İOS 12’ye gizlice takip işlevi eklemiş

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Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 12’de yaptığı son güncellemeye, kullanıcıların iPhone ve şirketin diğer cihazlarının kullanımına dayalı bir “güven derecelendirme” unsurunu gizlice eklediği öğrenildi.
Apple, İOS 12’ye gizlice takip işlevi eklemiş

İngiltere'de yayınlanan The Independent gazetesinin haberinde, şirketin gizlilik politikasında değişiklik yapıldığına, buna göre dolandırıcılıkla mücadele amacıyla ‘güven sıralamasının’ kullanıcıların çağrılarının ve e-postalarının sayısına göre oluşturulacağı kaydedildi.

Apple’nin yenilenen metninden bir alıntıya yer veren gazete, “Satın alımlarda dolandırıcılığın fark edilmesi ve önüne geçilmesi için, giden ve gelen çağrıların, ayrıca gönderilen ve alınan e-postaların yaklaşık sayısını güven sıralamasını oluşturmak için kullanarak, cihazınızı nasıl kullandığınıza dair bilgileri uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu değişikliklerin dolandırıcılığı ne şekilde önleyeceğini gösteren somut örnekler verilmedi.

Gazete ayrıca şirketin değişen gizlilik politikasında daha geniş ve çarpık bir şekilde yorumlanabilecek ifadelerin varlığına dikkat çekti.

The Independent, Apple’dan bu konuda henüz bir yorum yapılmadığı bilgisine de yer verdi.

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