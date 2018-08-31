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Arter İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek hem merkezle ilgili bilgi aldı hem öğlencilerle sohbet etti.
Arter İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek hem merkezle ilgili bilgi aldı hem öğlencilerle sohbet etti. Başkan İsmail Arter, merkezi ziyaretlerinde sabah kahvesini öğrencilerin çalıştırdığı DownCafe’de içerken,  okulun hem daha kaliteli hem de daha fazla öğrenciye hizmet vermesi için görev üstleneceklerini belirtti.  Özel bireylerin olduğu okullara özel hassasiyet gösteren Gazimağusa Belediyesi, okullarla sürekli istişare içinde olarak ihtiyaçların karşılanması için katkı yapmaya devam ediyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da İrfan Nadir 18 yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne zaman zaman gelip öğrencilerle birlikte kahve içmenin kendisi içi rutin bir durum olduğunu, bayramda ziyaret etmediği öğrencileri bugün ziyaret ettiğini,  hem kendisinin bundan memnun olduğunu hem de çocuklarla neşeli saatler geçirdiklerini ifade etti. Çocukların yaptığı ağaç dikimi, bahçe sulama, sportif faaliyetleri yakından gördüğünü, zaten her zaman gereken katkıyı yaptıklarını ama bugün de Merkezin Sorumlusu Havva Öztenay’dan merkezin ihtiyaçları konusunda bilgi aldığını ifade etti.

Başkan İsmail Arter şunları kaydetti:  “Bölgemizde ve ülkemizde bir gerçek vardır ki bu tür merkezlerin yetersizliği dikkat çekmektedir. Özel eğitime gereksinimli çocuklarımızın merkezlerden yararlanamadıkları noktasında bir sıkıntı görülmektedir. Yani dışlarda özel ilgiye muhtaç çocuklar vardır. Devletimiz, şehirim bizler buna yetişemiyoruz. Bunu süratle hep birlikte çözmemiz lazım. Bu konu bugün dikkatimizden kaçmayan bir konu oldu. Bunun üzerinde bizler de çalışması gerekenler de çalışır diye düşünüyor ve umut ediyorum” dedi.

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