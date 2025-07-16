Bugün yapılan asgari ücret toplantısından sonuç çıkmadı. Yapılan açıklamada istişarelerin devam ettiği ve en erken zamanda yeni bir toplantının gerçekleştirileceği ve yeni asgari ücretin belirleneceği kaydedildi.
DETAYLAR GELİYOR
Bugün yapılan asgari ücret toplantısından sonuç çıkmadı. Yapılan açıklamada istişarelerin devam ettiği ve en erken zamanda yeni bir toplantının gerçekleştirileceği ve yeni asgari ücretin belirleneceği kaydedildi.
DETAYLAR GELİYOR
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