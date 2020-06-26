Asil Nadir, 79 yaşında yıne baba oluyor

Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, 79 yaşında baba olmaya hazırlanıyor. Asil Nadir’in eşi Nur Nadir’in ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.
Asil Nadir’in eşi 36 yaşındaki Nur Nadir, geçtiğimiz yıl Lisa Nur adında bir kız bebek dünyaya getirmişti. Nur Nadir, hamileliğini Instagram aracılığıyla duyurdu. Nadir, ayıca bugün KIBRIS Medya Grubu'nda baklava dağıtarak personele hamile olduğu müjdesini verdi.
Geçtiğimiz yıl 78 yaşında babalık sevinci yaşayan Asil Nadir’in daha önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu var.
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