Ataoğlu: “Yeni bir hükümet oluşturmak gibi bir şey söz konusu değil”

Ankara temasları sonrası Kıbrıs Postası'na özel açıklama yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, pandemi hastanesi ile ilgili mesajı aldıktan sonra çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Yeni bir hükümet oluşturmak gibi bir şey söz konusu değil” vurgusu yaptı.

Serdar Denktaş’ın, bu kadar yıldır genel başkanlık görevini yürütmüş birisi olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Ekonomik yönden ne gibi katkı sağlayabileceğimize yönelik konularla ilgili görüşmek adına yeniden Ankara'ya gideceğimizi ifade ettik” dedi.

Ankara’ya giderek bir davete icabet ettiğinin altını çizen Ataoğlu, “Öncelikle neler üretilebileceğine yönelik adımlar atılmalı. Her zaman normal seçime de erken seçime de hazırız” ifadelerini kullandı.