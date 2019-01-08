Atletizm semineri tamamlandı

Atletizmde sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında düzenlenen eğitim seminerinin son günü yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili seminer dün (08 Ocak 2019 Salı) tamamlandı. Seminerin son günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Atatürk Stadı altında yer alan KKTC Atletizm Federasyonu Salonu’nda yer aldı.

Taiwo Ariyo ve Celal Keleş’in eğitmen olarak yer aldığı, Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen seminerin son gününde “Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar” konu başlığının yanı sıra “Sprint Öncesi Dinamik Isınma” konuları ele alındı.

Oğuz ve Kanan’a plaket

Seminerin sabah oturumu KTOEÖS lokalinde teorik, öğleden sonraki oturumu KKTC Atletizm Federasyonu’nun Atatürk Stadı altındaki spor salonunda uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından seminere katkı koyan isimlerden Reşat Oğuz ile Simay Kanan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani verdi. Eğitimlerin ardından dört gün boyunca seminere katılım gösteren kişilere sertifikalarının takdimi ile seminer son buldu.